VP-Hanger: „Doskozils Schweigen offenbart dessen tiefgehende Verstrickungen in den Commerzialbank-Skandal“

Doskozil steht das Wasser bis zum Hals – Abtretung an WKStA deutet auf langes Verfahren hin

Wien (OTS) - „Hans Peter Doskozils beharrliches Schweigen offenbart dessen tiefgehende Verstrickungen in den größten Bankenskandal der jüngsten Geschichte unseres Landes. Dass der sonst ständig mit medialer Inszenierung auffällig gewordene burgenländische SPÖ-Landeshauptmann seit Bekanntwerden seines Beschuldigten-Status vollkommen untergetaucht ist, und nur noch seinen Anwalt für ihn sprechen lässt, verdeutlicht, dass Doskozil offenbar das Wasser bis zum Hals steht. Neben seinen vielen widersprüchlichen Angaben zu den Stunden vor und nach Schließung der Commerzialbank, hat Doskozil nach wie vor die von ihm selbst versprochene Veröffentlichung seiner Telefonprotokolle unterlassen und genauso die Frage unbeantwortet gelassen, ob bestimmte Gläubiger dank ihm zu einem Informationsvorsprung gekommen sind“, erklärt der Fraktionsführer der Volkspartei im Ibiza-U-Ausschuss, Andreas Hanger.



„SPÖ-Landeshauptmann Doskozil muss endlich alles offenlegen, um zur Aufklärung der schwerwiegenden Vorwürfe gegen ihn in der Causa Commerzialbank beizutragen. Dass die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ihre Ermittlungen an die WKStA abgetreten hat, deutet jedenfalls darauf hin, dass Doskozil erst am Anfang eines langen Verfahrens steht“, so Hanger abschließend.

