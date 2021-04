SPÖ-Vorderwinkler: „Öffnungen gehören gut vorbereitet, um Lockdowns zu verhindern“

Rückkehr an die Schulen zu begrüßen - Wie man in Zukunft ‚Auf – Zu, Auf und wieder Zu‘-Modus verhindern will bleibt offen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler begrüßt grundsätzlich die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler an die Schulen mit 17. Mai, zeigt sich aber angesichts dessen, dass der Bildungsminister in seiner heutigen Pressekonferenz „nur alten Wein in neuen Schläuchen“ präsentiert hat, skeptisch. Wie er gedenkt in Zukunft neuerliche Schullockdowns zu verhindern blieb offen. „Öffnungen gehören gut vorbereitet um Lockdowns nachhaltig zu verhindern. Dazu kam vom Bildungsminister heute wenig bis garnichts!“, bringt Vorderwinkler auf den Punkt. ****

Positiv sieht die Bildungssprecherin das Pilotprojekt, das an zehn Wiener Schulen starten soll, wonach in Zukunft mittels PCR-Methodik mehr Schutz erzielt werden soll, an. „‚Wien gurgelt‘ goes Schule. Wien wird damit neuerlich seiner internationalen Vorreiterrolle gerecht!“, zeigt sich Vorderwinkler erfreut.

Abschließend weist die Bildungssprecherin der SPÖ auf den katastrophalen Zustand im Bereich des Förderunterrichts, der auf uns zurollt. „Dass die Finanzierung der Förderunterrichtsstunden fürs nächste Schuljahr vom Finanzminister abhängt - in der größten Bildungskrise seit jeher – ist unfassbar. Die Schulen ab Herbst mit allen Mitteln offen zu halten muss unser oberstes Ziel sein. Der Finanzminister hat in der Krise schon zu oft an der falschen Stelle gespart. Jetzt will er den Sparstift auch noch bei den Kindern ansetzen. Das ist jenseitig!“(Schluss)lk/up

