ÖVP Frauen gratulieren August Wöginger als wiedergewählten ÖAAB-Bundesobmann

Bogner-Strauß: Hervorragendes Ergebnis mit neuem Team beim 28. ordentlichen Bundestag

Wien (OTS) - „Gratulation an den wiedergewählten Bundesobmann des Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes und seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter zu diesem hervorragenden Ergebnis. August Wöginger macht seit Jahren erfolgreiche Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerpolitik und stellt dabei immer die Menschen in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Gemeinsam mit seinem Team ist er zudem ein verlässlicher Partner für die Anliegen der Frauen“, sagt ÖVP Frauen Bundesleiterin Juliane Bogner-Strauß und weiter: „Gust Wöginger ist in Bund und Ländern fest verankert und ist eine starke Stimme für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich. Als Bundesleiterin der ÖVP Frauen freue ich mich auf die Fortsetzung der guten Bünde-übergreifenden Arbeit und eine Fortsetzung des erfolgreichen Kurses. Der gestartete Programmprozess des ÖAAB enthält auch für die Frauen in Österreich viele wichtige Punkte", so Bogner-Strauß abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Frauen Bundesleitung

Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Tel.: +43 (1) 40126 505

frauen @ oevp.at

https://frauen.oevp.at/