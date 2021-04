Die Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ stellen ihren Bezirksobmann für Schärding vor.

Die Bürgerlisten Oberösterreich freuen sich eine neue etablierte Bürgerliste in St. Marienkirchen als Mitglied zu haben. Thomas Wallner ist bereits gewählter Gemeinderat. Aufgrund seiner Kompetenz und langen politischen Erfahrung mit entscheidender Mithilfe beim Erstellen des Parteiprogramm, aber auch beim Workshop "Planspiel für GemeinderätInnen" in Wels, freut es mich persönlich sehr, dass er zum 2. Stellvertreter der BLOÖ am 27.2. gewählt wurde.

