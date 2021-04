Kurz: „August Wöginger setzt sich seit Jahren leidenschaftlich für die Interessen aller Arbeitnehmer ein“

Klubobmann der Volkspartei mit 96,1% als ÖAAB-Bundesobmann wiedergewählt

Wien (OTS) - „August Wöginger setzt sich seit Jahren leidenschaftlich für die Interessen aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land ein. Als Klubobmann und Sozialsprecher der Volkspartei, sowie insbesondere als Bundesobmann des ÖAAB, war Wöginger an der Umsetzung zahlreicher sozialpolitischer Meilensteine maßgeblich beteiligt. In den vergangenen Monaten hat Wöginger eindrucksvoll bewiesen, auch in Krisenzeiten stets im besten Interesse der österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu handeln. Dementsprechend freue ich mich sehr darüber, dass August Wöginger heute mit einem überwältigenden Ergebnis von 96,1% als ÖAAB-Bundesobmann wiedergewählt wurde. Ich gratuliere herzlichst, wünsche ihm viel Freude bei der Bewältigung aller anstehenden Aufgaben und freue mich auf die Fortsetzung unserer hervorragenden Zusammenarbeit“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Sebastian Kurz anlässlich des heute virtuell stattgefundenen ÖAAB-Bundestags.



Auch der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior, zeigt sich über das hohe Vertrauen in August Wöginger erfreut: „Dass August Wöginger heute derart überwältigende Zustimmung erhalten hat, ist eine deutliche Bestätigung für die hervorragende Arbeit, die er tagtäglich für die heimischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leistet. Ich gratuliere August Wöginger sowie seinen neugewählten Stellvertreterinnen und Stellvertretern herzlich und wünsche ihnen alles Gute. Mit August Wöginger an der Spitze und den vielen engagierten Funktionärinnen und Funktionären wird der ÖAAB seinen Erfolgskurs fortsetzen und den Menschen in unserem Land weiterhin eine moderne Arbeitnehmervertretung garantieren.“

