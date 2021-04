Auch in Wien: Gastlichkeit ist sicher

Wiener Hotels, Restaurants und Cafés stehen Öffnungsperspektiven optimistisch gegenüber – Gäste auch in Wien sicher – Hoffnungsschimmer für Betriebe

Wien (OTS) - Wiens Hotellerie, Gastronomie und Kaffeehäuser begrüßen die heute angekündigten Öffnungsschritte, die auch für Wien gelten sollen. Mit Tests und Sicherheitsvorkehrungen wird ein sicheres Aufsperren möglich, davon sind die Branchenvertreter der Wiener Gastlichkeit, Dominic Schmid (Fachgruppenobmann der Hotellerie), Wolfgang Binder (Obmann der Kaffeehäuser) und Peter Dobcak (Gastronomie-Obmann) überzeugt. Sie appellieren nun, dass die mögliche Öffnung ihrer Mitgliedsunternehmen auch in Wien umgesetzt wird.

Gastro-Obmann Dobcak ist überzeugt: „Der Beweis, dass sicheres Öffnen möglich ist, ist in den letzten Wochen in Vorarlberg erbracht worden. Wir werden das auch in Wien schaffen. Und die Wiener Gastronomen haben bereits im Vorjahr gezeigt, dass sie die Sicherheitsvorkehrungen – wie damals etwa die Registrierungspflicht – verlässlich und genau einhalten. Das werden sie auch künftig tun“.

Auch Kaffeehäuser-Vertreter Binder ist überzeugt, dass die Öffnung sicher und vor allem notwendig ist: „Um die Wiener Kaffeehauskultur zu retten und den Betrieben eine Überlebenschance zu bieten, ist diese Öffnung nötig. Wir haben in Wien eine hervorragende Test-Infrastruktur geschaffen – hier hat die Wirtschaftskammer mit der Initiative „allesgurgelt“ entscheidend beigetragen. Und dank dieser Tests und der Vorkehrungen in den Betrieben, werden wir ein gefahrloses Öffnen bewerkstelligen“.

Einen Hoffnungsschimmer sieht mit der in Aussicht gestellten Öffnung auch Hotellerie-Vertreter Schmid: „Das Aufsperren der Hotels ist die Grundvoraussetzung, dass wieder Gäste in unsere Stadt kommen. Die Hotels werden lange brauchen, um wieder alte Auslastungswerte zu erreichen. Aber je früher wir aufsperren, desto früher werden wir wieder auf eigenen Beinen stehen können“. Auch er ist überzeugt, dass die Hotels ab 19. Mai den Gästen sichere Aufenthalte bieten können: „Wir haben im Vorjahr ein eigenes Sicherheits-Gütesiegel eingeführt, das sich auch schon bewähren konnte. Jetzt brauchen wir schnellstmöglich die Bestätigung, dass wir auch in Wien am 19. Mai öffnen dürfen.

