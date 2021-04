Hörl zu Öffnungs-Fahrplan: Unternehmerische Perspektive ist Chance und Auftrag zugleich

Verantwortungsbewusstsein ist täglich unter Beweis zu stellen

Innsbruck (OTS) - Wirtschaftsbundobmann NR Franz Hörl begrüßt den heute von der Bundesregierung präsentierten Fahrplan der österreichweiten Öffnungen. „Die vergangenen Monate haben vielen Unternehmen alles abverlangt und die Schmerzgrenzen immer wieder aufs Neue strapaziert. Mit dem heutigen Signal erfolgt ein gewisses Durchatmen. Mit dem heute vorgestellten Fahrplan haben wir wieder die notwendige Planungssicherheit“, so Hörl, der sich bei den Wirtschaftskammerfunktionären für die Ausarbeitung der zahlreichen Sicherheitskonzepte und Vorschläge an die Bundesregierung bedankt.

Dank des Sicherheitsnetzes aus „Impfen, Testen, Maske tragen und Abstand halten“ sei man nun an einem Punkt der Pandemie angelangt, an dem ein Neustart mit strengen Regeln sinnvoll und vertretbar gestaltet werden kann. „Für alle Branchen kann dieser Frühling in gewisser Weise gleich im doppelten Sinn für Aufblühen stehen. Die Präventionskonzepte stehen bereit, jetzt geht es darum, diese heiß ersehnte unternehmerische Perspektive als Chance und Auftrag zugleich zu begreifen“, so Hörl. Schließlich habe man im Verlauf der Pandemie gesehen, wie schnell es wieder in die andere Richtung gehen könne. „Die Übergangsfrist mit strengen Regeln bis zum 1. Juli ist für uns ein klarer Auftrag. Alle Unternehmerinnen und Unternehmer sind daher dazu aufgerufen, den Beweis ihres Verantwortungsbewusstseins gegenüber sich selbst und anderen an jedem einzelnen Betriebstag anzutreten. Denn eines ist klar: Ein Hin und Her zwischen Auf- und Zusperren können und wollen wir uns nicht mehr leisten“, so Hörl.



