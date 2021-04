Wirtschaftsbund erfreut über österreichweite Öffnungen

Endlich wieder Unternehmen! Öffnungsfahrplan schafft Perspektive und Planbarkeit für Unternehmen

Wien (OTS) - „Unseren Unternehmen wurde im letzten Jahr viel abverlangt. Als Wirtschaftsbund haben wir stets dafür gekämpft, sichere Öffnungen schnellstmöglich umzusetzen. Die heutige Entscheidung der Bundesregierung gibt unseren Betrieben Planungssicherheit und schafft die nötige Perspektive“, freut sich WB-Generalsekretär Kurt Egger.

Impfungen und Tests bringen mehr wirtschaftliche Freiheit

Durch die Impfungen und die stark ausgebaute Teststrategie ist es gelungen, die Corona-Zahlen weiter zu drücken. Heimische Betriebe haben zudem umfassende Präventionskonzepte erarbeitet, die ein sicheres Aufsperren gewährleisten. Mit dem heute vorgelegten Fahrplan können sich Unternehmen auf das Aufsperren vorbereiten.

„Alle Branchen – vom Handel bis zum Tourismus - freuen sich darauf, wieder anpacken, arbeiten und unternehmen zu dürfen. Gemeinsam sind wir durch die Krise gekommen und gemeinsam wird uns auch der Aufschwung gelingen. Deshalb mein dringender Appell an alle, die Impfmöglichkeiten und Tests zu nutzen. So kommen wir auch der wirtschaftlichen Freiheit jeden Tag einen Schritt näher“, so Egger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Valentin Petritsch

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

+43 1 505 47 96 17

https://twitter.com/vpetritsch

http://www.wirtschaftsbund.at