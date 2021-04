Coronavirus – LH Kaiser: Impfturbo, Vorsicht und Disziplin müssen Öffnungen begleiten

LH Kaiser: Angekündigte bereichsübergreifende Öffnungen unter Berücksichtigung mehrerer Parameter und mit Vorsichtsmaßnahmen richtig – Jeder Öffnung wohnt die Vorsicht inne

Klagenfurt (OTS/LPD) - Die heute, Freitag, im Rahmen der Konferenz der Landeshauptleute mit der Bundesregierung und beigezogenen Expertinnen und Experten angekündigten Lockerungsschritten und Öffnungen mit 19. Mai werden von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser mitgetragen. Er warnt jedoch davor, Leichtsinnigkeiten anheim zu fallen und mahnt zu Vorsicht und Disziplin, was die Einhaltung der für eine nachhaltige Öffnung notwendigen strengen Schutzmaßnahmen betrifft.



„Grundsätzlich ist es richtig, dass die Entscheidung sich nicht allein auf Inzidenzzahlen bezieht, sondern wie von mir immer gefordert auf Basis einer Beurteilung der Gesamtsituation, insbesondere was Impffortschritt, Spitals-/Intensiv-Auslastungen, Mortalitätsrate, Testangebot und -bereitschaft betrifft“, so Kaiser. Er befürwortet weiterhin, dass die Öffnungen branchenübergreifend passieren. „Es hätte keinen Sinn gemacht, einzelne Bereiche gegeneinander auszuspielen. Daher erachte ich es als sinnvoll, Bereiche wie Kultur, Sport, Gastronomie, Hotellerie abgestimmt aufeinander zu öffnen.“



Was den Bildungsbereich betrifft, so schlägt der Landeshauptmann vor, „aus nachvollziehbaren Gründen nicht Mitte einer Woche, sondern am Montag, 17.05. in den Regelunterricht überzugehen.“



Unerlässlich, um nicht doch wieder in einen dann endgültig desaströsen Lockdown zu laufen, sei es nötig, einerseits die Impfungen mit größtem Nachdruck voranzutreiben und andererseits, die festgelegten Schutzmaßnahmen und Öffnungs-Regelungen klar und deutlich zu informieren und konsequent einzuhalten. „Wir alle wissen: Übermut tut selten gut. Daher mein Appell: Bitte die Öffnungen nicht als Freifahrtschein verstehen. Nur wenn wir uns alle an die vorgegebenen Schutzmaßnahmen halten, haben wir die Chance auf einen unter den Umständen halbwegs normalen Sommer. Das Virus ist nach wie vor unter uns, es ist ansteckender als je zuvor und es wird jede Schwäche und Leichtsinnigkeit gnadenlos ausnutzen.“

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

050 536-10201

www.ktn.gv.at