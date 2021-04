Mückstein, Zadić und Sobotka zu Gast bei „Milborn“ – Montag um 20:00 Uhr auf PULS 24

Zu Gast bei Corinna Milborn sind der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, die Justizministerin Alma Zadić und der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka

Wien (OTS) - Die letzten zwei Wochen waren wohl die bisher einschneidendsten für den Mediziner Wolfgang Mückstein (Grüne): Mitten in der Corona-Krise lässt er seine Praxis hinter sich und übernimmt als neuer Gesundheitsminister die Schlüsselstelle in der Pandemiebekämpfung. Was hat ihn zu dieser Entscheidung bewogen und wie weit sind die Öffnungspläne für den Mai schon gediehen? Bei Corinna Milborn spricht er über seine Beweggründe, eines der momentan schwierigsten Ämter in der Republik zu übernehmen.

Im Anschluss ist Justizministerin Alma Zadić (Grüne) im Studio bei Corinna Milborn zu Gast. Während ihrer Babypause hat sich einiges getan in ihrem Ressort: Suspendierung eines Sektionschefs und Razzien gegen den Koalitionspartner. Nach ihrer Rückkehr will sie nun vor allem die Korruptionsbekämpfung und die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften stärken.

Danach beschließt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) den Interview-Reigen bei Corinna Milborn: Postenschacher, Maskenverweigerer und Korruptionsvorwürfe sowie ein äußerst rauer Umgang lassen die Politik in keinem guten Licht dastehen. Was ist dran an den Vorwürfen und wie kann man wieder eine gehobene politische Diskussionskultur einziehen lassen?

„Milborn“ Montag , 26. April 2021, um 20.00 Uhr und um 22.00 Uhr auf PULS 24 sowie im Livestream auf der ZAPPN App.

