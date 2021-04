3. Bezirk: Straßenausbau der Otto-Preminger-Straße und Errichtung einer neuen Radverkehrsanlage in der Adolf-Blamauer-Gasse

Wien (OTS) - Im Zusammenhang mit dem Stadterweiterungsgebiet Eurogate II im 3. Bezirk, wird die Otto-Preminger-Straße bis zur Adolf-Blamauer-Gasse ausgebaut. Zudem entsteht in der Adolf-Blamauer-Gasse ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg. Am Dienstag, dem 27. April 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Vorarbeiten. Die Arbeiten für das gesamte Projekt finden in mehreren Bauphasen statt und werden Ende 2021 abgeschlossen sein.

Details

Im Zuge des Ausbaus der Otto-Preminger-Straße - die eine fahrradfreundliche Straße wird - bis zur Adolf-Blamauer-Gasse werden in der neu errichteten Otto-Preminger-Straße mindestens 2,5 Meter breite Gehsteige errichtet und insgesamt 20 neue Bäume gepflanzt. Grundsätzlich wird die neue Otto-Preminger-Straße zwischen Adolf-Blamauer-Gasse und Leon-Zelman-Park als Sackgasse ausgebildet. Das Durchfahren der Otto-Preminger-Straße zwischen Adolf-Blamauer-Gasse und Landstraßer-Hauptstraße ist ausschließlich dem öffentlichen und dem Radverkehr sowie Einsatzfahrzeugen gestattet. Zudem ist auf Höhe des Bildungscampus pro Fahrtrichtung eine Autobushaltestelle vorgesehen.

In der Adolf-Blamauer-Gasse entsteht zwischen Aspangstraße und Landstraßer Gürtel auf Seite der Schnellbahn ein baulicher, rund 480 Meter langer Zwei-Richtungs-Radweg. Damit wird eine weitere Lücke im Wiener Hauptradverkehrsnetz geschlossen.

In der ersten Bauphase – von 27. April bis 21. Mai 2021 – finden Straßenbauarbeiten in der Adolf-Blamauer-Gasse zwischen Aspangstraße und Landstraßer Gürtel für die Straßenentwässerung statt. Über weitere verkehrswirksame Bauphasen informiert die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau gesondert.

Verkehrsmaßnahmen

Die Bauarbeiten erfolgen tagsüber bei Freihaltung von einer sechs Meter breiten Restfahrbahn für den Fahrzeugverkehr. Temporär wird der Verkehr mittels Warnposten wechselweise durch den Arbeitsbereich geschleust.

Örtlichkeit der Baustelle (erste Bauphase): 3., Adolf-Blamauer-Gasse zwischen Aspangstraße und Landstraßer Gürtel

Baubeginn Bauphase 1: 27. April 2021

Geplantes Bauende Bauphase 1: 21. Mai 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Jasmin Bichler

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49814

Mobil: 0676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at