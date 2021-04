AC Nautik – der Anbieter für das Küstenpatent B in Kroatien

Prüfungen für das Küstenpatent B in Kroatien

Wien/Gössendorf (OTS/www.kuestenpatent-kroatien.at) - Licht am Ende des coronabedingten Tunnels.

AC Nautik startet für sein kroatisches Küstenpatent B, dem Boat Skipper B mit UKW-See-Sprechfunk-Berechtigung wieder mit Kursen und Prüfungen – zumindest in Kroatien.

AC Nautik – als größter Anbieter für das kroatische Küstenpatent B bekannt, veranstaltet aktuell wieder seine umfassenden Vorbereitungskurse und schließt diese unter der Einhaltung aller bestehenden Covid-19 Sicherheitsmaßnahmen mit der Prüfung vor dem Hafenamt in Kroatien ab.

Es ist verständlich, in diesen Zeiten reif für einen Urlaub zu sein. Es kaum noch erwarten zu können, mit dem Küstenpatent B in der Tasche und am Steuer eines Bootes Kroatiens traumhafte Adria-Küste zu entdecken. Nutzen Sie die Zeit, sichern Sie sich bei dem seriösen Anbieter AC Nautik den Zugang zum Küstenpatent B inkl. UKW – selbstverständlich keine Anzahlung und stornofrei bis zum Kursbeginn (zu Corona-Zeiten besonders wichtig).

