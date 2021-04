Austrian Anadi Bank launcht digitalen KMU-Kredit in Deutschland

Klagenfurt/Wien (OTS) - Mit ihrem digitalen KMU-Kredit startet die Austrian Anadi Bank die Expansion nach Deutschland. Gemeinsam mit dem Vertriebspartner Compeon, der führenden Plattform für Mittelstandsfinanzierung, macht die Anadi Bank den mehr als 2,5 Mio. KMU in Deutschland ein branchenführendes Kreditangebot.

Die Austrian Anadi Bank startet ihren Markteintritt in Deutschland: In strategischer Partnerschaft mit Compeon, dem führenden Full-Service-Dienstleister für Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, launcht das Institut eine Kreditplattform für Deutschlands KMU. Der Bank eröffnet sich damit ein neuer Markt von mehr 2,5 Mio. mittelständischen Unternehmen, davon über 450.000 Mikro-KMU, die in Summe über ein Kreditvolumen von EUR 107 Mrd. verfügen. Christian Kubitschek, CEO der Austrian Anadi Bank, erläutert die USPs des digitalen KMU-Kredits: „Wir punkten mit großer Usability, einer Kreditentscheidung nahezu in Echtzeit sowie zeitgleichen Angeboten für fixe und variable Verzinsung. Wir spielen damit in Deutschland jene Wettbewerbsstärken aus, auf die wir uns auch in Österreich stützen können. Diese Stärken kombinieren wir als etablierte und erfahrene Vollbank mit einer starken Risikosteuerung und Risikokultur.“

Branchenführende Lösung für den Vertrieb von KMU-Krediten

Mit Compeon setzt die Austrian Anadi Bank auf eine Finanzvertriebsorganisation mit über 30.000 Kunden aus dem unternehmerischen Mittelstand. Die primäre Zielgruppe des digitalen Kredits sind Mikro-KMU mit guter Bonität, welche die Finanzierung ohne Besicherung erhalten, also lediglich mit Garantie des Eigentümers. Die Kreditsummen werden sich zwischen EUR 10.000 und EUR 150.000, die Laufzeiten zwischen ein und sieben Jahren bewegen.

Die Anadi Bank legt der Kreditentscheidung hochentwickelte Risikomodelle mit automatisierten Risikoregeln zugrunde, die verschiedene externe Datenquellen nutzen und die – auch unter Berücksichtigung der Corona-Situation – ein 360°-Kundenbild erstellen. Der Bank kommen dabei ihre Erfahrungen aus dem digitalen Verbraucherkreditgeschäft zugute. CEO Kubitschek meint abschließend: „Unsere digitale Strategie 2.0 greift hervorragend. Jetzt können wir bereits die ersten Früchte des Turnarounds ernten. In Österreich haben wir unser Digitalbuch in den vergangenen Monaten verdreifacht. Durch dieses digitale Wachstum und eine Vielzahl von Verbesserungen über alle Geschäftssegmente hinweg liegt unser Zinsertrag inzwischen um fast 20 % höher als im Dezember 2020. Nun wird die Expansion nach Deutschland unserem Digitalbuch einen weiteren starken Schub verleihen.“

Rückfragen & Kontakt:

Ketchum Publico GmbH

Mag. Axel Schein

Telefon: +43 (0) 664 808 69 149

anadibank @ ketchum-publico.at

presse @ anadibank.com

anadibank.com