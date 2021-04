SPÖ-Termine von 26. April bis 2. Mai 2021

Wien (OTS/SK) - DIENSTAG, 27. April 2021:

11.10 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht beim Virtuellen Round Table der Organisation Public Policy Exchange zum Thema “Treating Breast Cancer During a Pandemic: Improving Outcomes and Reducing Inequalities across the EU & UK“. Bayr nimmmt als Vorsitzende des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte (EPF) am Round Table teil. Weitere Informationen und Anmeldung: https://tinyurl.com/fyeksunw.

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt im Rahmen einer YouTube Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ zur Buchpräsentation „Rückkehr in die fremde Heimat. Die vertriebenen Dichter und Denker und die ernüchternde Wirklichkeit in Nachkriegseuropa“ von Herbert Lackner (erschienen im Carl Ueberreuter-Verlag). Franz Vranitzky (Bundeskanzler a.D., Gründungs- und Ehrenpräsident des Bruno Kreisky Forums) im Gespräch mit Herbert Lackner (war stv. Chefredakteur der “Arbeiter Zeitung” und danach 23 Jahre lang Chefredakteur des Nachrichtenmagazins profil. Er ist Autor zahlreicher zeithistorischer Beiträge in profil und Die Zeit). Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2d5gx6gz.

MITTWOCH, 28. April 2021:

16.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt in Kooperation mit dem Regionalbüro für Zusammenarbeit und Frieden in Europa der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Online-Präsentation und Diskussion „Die Wiederherstellung Europäischer Sicherheit - Vom Verwalten der Beziehungen zur prinzipiengeleiteten Zusammenarbeit“ ein. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/4b2p4ry3.

DONNERSTAG, 29. April 2021:

16.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut veranstaltet eine Online-Diskussion mit EU-Regionalkommissarin Elisa Ferreira und den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Hannes Heide zum Thema "Europe's Strength lies in its regions – How can the EU overcome the socio-economic divide between its regions?". Die Veranstaltung wird auf der Facebook-Seite des Karl-Renner-Instituts live übertragen: https://www.facebook.com/renner.institut

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert Robert Misik (Autor und Journalist), findet ein Gespräch mit Willi Mernyi (Leitender Sekretär des ÖGB, Vorsitzender des Mauthausen Komitees Österreich und Mitglied im Publikumsrat des Österreichischen Rundfunks) zum Thema „Kampftag ist jeder Tag“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2d5gx6gz.

FREITAG, 30. April 2021:

13.30 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Andreas Schieder spricht beim Online-Talk des Presseclub Concordia mit dem EU-Abgeordneten Lukas Mandl zum Thema "Desinformation als globale Gefahr: Die Stärkung von Europas Medienfreiheit". Der Online-Talk wird über Zoom durchgeführt. Anmeldung unter anmeldung@concordia.at

