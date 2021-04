Einladung zur Online-Pressekonferenz: Lebensmittelabfälle in der Pandemie – WWF Bericht zeigt Lehren aus der Krise

Anlässlich des Tags der Lebensmittelrettung präsentiert der WWF Österreich einen Bericht zur Lebensmittelverschwendung während der Corona-Pandemie - Pressekonferenz am 29. April um 09:30 Uhr

Wien (OTS) - Eine Million Tonnen genießbare Lebensmittel landen österreichweit jährlich im Müll. Die Verschwendung entsteht entlang der gesamten Lebensmittel-Lieferkette und belastet Umwelt und Klima. Die Corona-Pandemie stellt die Versorgung mit Nahrungsmitteln vor zusätzliche Herausforderungen. Auf dieses vielschichtige Problem macht der WWF Österreich am Tag der Lebensmittelrettung, dem 02. Mai aufmerksam: Rechnerisch werden alle seit Jahresbeginn produzierten Lebensmittel in Österreich bis zu jenem Tag verschwendet. Gerade in der momentanen Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie gewinnt dieses Umweltproblem besonders an Gewicht. Wie sich die Entstehung von Lebensmittelabfällen durch den Einfluss der die Corona-Maßnahmen verändert hat und was wir daraus für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem lernen können, beantworten in einer Online-Pressekonferenz am 29. April um 09:30 Uhr folgende Gesprächspartner:



- Olivia Herzog, WWF Österreich

- Cornelia Diesenreiter, Unverschwendet

- Herwig Gruber, KASTNER



Für die Teilnahme am Zoom-Webinar am 29. April ist eine Registrierung unter diesem Link notwendig: https://bit.ly/3xio5XC

Rückfragen & Kontakt:

Alexa Lutteri, MA BSc

Pressesprecherin WWF Österreich

+43 676 834 88 240

alexa.lutteri @ wwf.at