„Sport am Sonntag“ mit Ivica Osims 80. Geburtstag und Thiem auf dem Weg zurück

Am 25. April um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 25. April 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball: Trainer-Legende Ivica Osim wird 80 – die Doku

Egal ob Sarajevo, Belgrad, Graz oder Tokio – mit allen Teams, die Ivica Osim betreut hat, ging es steil bergauf. Mit Sturm Graz schafft er Österreichs bis heute erfolgreichsten Champions-League-Auftritt. Eine ausführliche Dokumentation über den nie ganz zufriedenen Fußball-Philosophen, mit zahlreichen aktuellen Interviews, u. a. auch mit dem Jubilar selbst.

Tennis: Dominic Thiem auf dem Weg zurück

Nach den schwierigen Wochen arbeitet der US-Open-Sieger mit Trainer Nicolas Massu hart an seinem Comeback. Das große Ziel: die French Open in fünf Wochen.

Klettern: Olympia-Hoffnungen Jakob Schubert und Jessica Pilz live im Studio

Countdown für die Olympia-Premiere: Die beiden Kletter-Asse befinden sich in der finalen Phase der Vorbereitung auf Tokio.

