„Hohes Haus“ über gelüftete Geheimnisse und eine Neuvorstellung

Am 25. April um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 25. April 2021, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Geheimnis gelüftet

Die Regierung plant ein sogenanntes Informationsfreiheitsgesetz. Seit vielen Jahren läuft die Opposition gegen das Amtsgeheimnis Sturm, jetzt soll es bis auf nicht unwesentliche Ausnahmen abgeschafft werden. Die bisher bekannten Pläne rufen allerdings zahlreiche Kritikerinnen und Kritiker auf den Plan. Marcus Blecha und Claus Bruckmann berichten.

Gast im Studio ist Nikolaus Scherak, stellvertretender Klubvorsitzender der NEOS.

Neuer vorgestellt

Am Mittwoch hat sich der neue Sozial- und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein im Zuge einer hart geführten Debatte im Nationalrat vorgestellt. Die Gesundheit stehe bei ihm an erster Stelle. Ziel müsse sein, die Menschen zu schützen und erst dann könne man an Öffnen, einen Grünen Pass und den Herbst denken, sagte Mückstein. Kanzler Sebastian Kurz hatte davor einmal mehr Öffnungsschritte für den Mai angekündigt. Susanne Däubel hat die Debatte verfolgt.

Message Control

Im Jahresranking von „Reporter ohne Grenzen“ liegt Österreich auf Platz 17 und zählt somit nicht zur Spitzengruppe. Einer der Gründe liegt sicher im wachsenden Bestreben der Parteien nach Message Control, also nach strikter Kontrolle der eigenen Kommunikation. Gemäß dieser Logik gibt es derzeit auch einen Boom bei Parteimedien. Marcus Blecha hat sich die heimische Parteimedienlandschaft angesehen.

