Neu am ORF-Serienmontag: Staffelstart für „Grey’s Anatomy“, „Station 19“ und „9-1-1 Notruf L.A.“

Als deutschsprachige Free-TV- und ORF-Premieren ab 26. April in ORF 1

Wien (OTS) - Spannende Unterhaltung in Serie bietet der neue ORF-Serienmontag, wenn ab Montag, dem 26. April 2021, gleich drei Staffelstarts auf dem Programm von ORF 1 stehen! Die Artzinnen und Ärzte von „Grey’s Anatomy“ treten um 21.05 Uhr wieder ihren TV-Dienst an und starten in die deutschsprachige Free-TV-Premiere der 17. Staffel des Emmy- und Golden-Globe-gekrönten Kulthits. Nach Ellen Pompeo und Co. rücken um 22.30 Uhr die Feuerwehrleute der „Station 19“ in Seattle beim Start der vierten Staffel wieder zu brandgefährlichen Einsätzen aus. In der deutschsprachigen Free-TV-Premiere des „Grey’s Anatomy“-Spin-offs nehmen in den Hauptrollen u. a. Jaina Lee Ortiz und Jason Winston George erneut immer montags ihren Dienst auf. Neuen Herausforderungen stellen sich um 23.30 Uhr die Rettungskräfte des L.A.-Police- und Fire-Departments beim Staffelauftakt der US-Drama-Serie „9-1-1 Notruf L.A.“, die als ORF-Premiere zu sehen ist. Auch in der dritten Staffel spielen wieder gefeierte Serienstars wie Oscar-Nominee Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Love Hewitt und Aisha Hinds.

„Grey’s Anatomy“ – Auftakt zu Staffel XVII: „Eine neue Welt“ um 21.05 Uhr

April, 2020. Das Grey Sloan Memorial befindet sich mitten in der Corona-Krise. Dr. Webber nimmt seine Arbeit im Krankenhaus wieder auf und wird von Bailey über die neuen Sicherheitsvorkehrungen instruiert. Während ihn Bailey in voller Schutzmontur im Krankenhaus herumführt, wird Dr. Webber das volle Ausmaß der Pandemie klar. Meredith kämpft nach dem Tod eines Patienten mit ihren Emotionen. Und Koracick flippt aus, als eine falsche Lieferung Masken eintrifft. Mit Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey), Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey), James Pickens (Dr. Richard Webber), Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt), Jesse Williams (Dr. Jackson Avery), Caterina Scorsone (Dr. Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Dr. Jo Karev), Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce), Kim Raver (Dr. Teddy Altman) u. a. Regie: Debbie Allen

„Station 29“ – Auftakt zu Staffel IV: „Aus den Fugen“ um 22.30 Uhr

Die Covid-Pandemie hält Seattle fest im Griff. Aufgrund des Lockdowns muss die Trauerfeier für Captain Pruitt Herrera online stattfinden. Andy ist immer noch erschüttert über das Auftauchen ihrer totgeglaubten Mutter. Diese versucht nun, Andy zu erklären, warum sie die Familie verlassen hat. Inzwischen rückt das Feuerwehrteam zu einem Waldbrand aus, das von einem brennenden Auto verursacht wurde. Nach seiner Entlassung vom Seattle Fire Department startet Sullivan seinen neuen Job als Coach von Gefängnisinsassen.

Mit Jaina Lee Ortiz (Andy Herrera), Jason Winston George (Dr. Ben Warren), Danielle Savre (Maya Bishop), Boris Kodjoe (Robert Sullivan), Grey Damon (Jack Gibson) u. a. Regie: Paris Barclay

„9-1-1 Notruf L.A.“ – Auftakt zu Staffel III: Die Jugend von heute“ um 23.30 Uhr

Der verzweifelte Anruf eines Teenagers erreicht Maddie in der Notrufzentrale. Der 15-jährige Tony Bryson hat sich den Ferrari seines Vaters für eine Spritztour ausgeliehen und rast mit Höllentempo über die Autobahn. Dabei liefert er sich eine unfreiwillige Verfolgungsjagd mit Athena und den anderen Cops. Denn Tony kann das Auto weder abbremsen noch anhalten. Bucks Rückkehr in den Dienst wird indessen mit einer Überraschungsparty gefeiert. Da bricht Buck plötzlich zusammen.

Mit Angela Bassett (Athena Grant), Peter Krause (Bobby Nash), Jennifer Love Hewitt (Maddie Kendall), Kenneth Choi (Howie „Chimney“ Han), Aisha Hinds (Henrietta „Hen“ Wilson), Oliver Stark (Evan „Buck“ Buckley), Rockmond Dunbar (Michael Grant) u. a. Regie: Jennifer Lynch

