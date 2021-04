SPÖ appelliert an Regierung: „Soziale Kälte sofort beenden und Hilfe für Kinder von Moria endlich zulassen!“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch: „Schändlich und unmenschlich, dass Kurz Hilfe behindert und Kinder in Elendslagern sitzen lässt“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Freitag, seine Kritik an der sozialen Kälte der türkis-grünen Regierung in Sachen Moria bekräftigt. „Die Situation in den Lagern ist grauenhaft, die Kinder von Moria müssen wegen der Kaltherzigkeit der Regierung seit Monaten unter katastrophalen Bedingungen in Not und Elend dahinvegetieren. Es gibt ein immer breiter werdendes Bündnis der Menschlichkeit, das getragen von vielen Städten und Gemeinden in ganz Österreich, Hilfsorganisationen, karitativen und kirchlichen Einrichtungen sowie zivilgesellschaftlichen Initiativen wie ‚Courage - Mut zur Menschlichkeit‘ bereit ist, Kinder aus Moria aufzunehmen. Dass Kurz diese Hilfe nicht zulässt und Kinder in Elendslagern sitzen lässt, ist schändlich und unmenschlich“, so Deutsch, der einen dringenden Appell an die Regierung Kurz richtet: „Lassen sie endlich Hilfe für die Kinder von Moria zu und machen sie Schluss mit ihrer Politik der sozialen Kälte.“ ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die Kaltherzigkeit von Kurz zeigt sich immer deutlicher – im Inland genauso wie auf europäischer Ebene. Wenn Menschen in Not sind, darf man nicht wegschauen. Menschlichkeit duldet keinen Aufschub. Die Regierung muss endlich handeln und die Kinder aus Not und Elend retten“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/