ANIMAL SPIRIT nimmt blindes Lamm auf

Lamm „Sigi“ heute am Gnadenhof Hendlberg in Laaben, NÖ angekommen

Laaben (OTS) - Letzte Woche war in der „Krone Tierecke“ ein 3 Monate junges blindes Lamm zu sehen, welches noch dazu von seiner Mutter verstoßen worden war und einen Lebensplatz suchte. Auf dem Bauernhof in NÖ konnte es nicht mehr bleiben und wäre sonst geschlachtet worden. Ein Tierfreund aus St. Pölten hat davon erfahren und suchte einen Gnadenhof, wo es sein restliches Leben verbringen dürfte. Die Tierpflegerinnen vom ANIMAL SPIRIT-Gnadenhof Hendlberg in Laaben zögerten nicht lange und sagten zu, den Kleinen aufzunehmen. Heute morgen war es dann so weit und Sigi – so haben wir den Kleinen genannt – wurde auf den Hendlberg gebracht.

Dazu Dr. Franz-Joseph Plank, Obmann von ANIMAL SPIRIT: „Obwohl wir eigentlich schon mehr als voll sind, konnten wir wieder einmal nicht Nein sagen und haben den verschmusten Kleinen aufgenommen. Außer seiner angeborenen Blindheit, die ihm ein eigenständiges Leben wohl verunmöglichen wird, ist er kerngesund und munter. Als Herdentier will er aber nicht alleine sein, daher haben wir ihm gleich den einjährigen Emil – quasi als Ersatzvater – in die Box gestellt, und schon war er beruhigt und fühlte sich sicher. Bei uns wird er bis zu seinem natürlichen Tod – wie alle unsere ca. 600 geretteten ehemaligen „Nutztiere“ – bleiben dürfen und sich hoffentlich bald am Hof zurechtfinden. Der liebe Tierfreund, der Sigi gerettet hat, hat auch gleich eine Patenschaft für ihn übernommen.“

Gestern auch noch 3 alte Milchziegen gerettet

Erst gestern wurden uns drei „ausrangierte“ Milchziegen – die 15-jährige Mutter Irmi, sowie die Töchter Traudi und Rosi – gebracht (Fotos gerne auf Anfrage). Sie hätten wohl ebenfalls geschlachtet werden sollen und so haben wir uns ihrer erbarmt. Derzeit erholen sie sich noch im Stall, bevor sie in unsere Ziegenherde auf der oberen Hausweide integriert werden. Demnächst wird ja endlich die Weidesaison beginnen und dann dürfen unsere Schafe, Ziegen, Lamas, Rinder und Ponys auf verschiedenen Weiden in der Umgebung den kommenden Sommer genießen.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Franz-Joseph Plank, 0676-708 24 34

office @ animal-spirit.at

www.animal-spirit.at