AVISO: Einladung zur Präsentation des Austrian Startup Monitors 2020

Wien (OTS/BMDW) - In den letzten Jahren ist in Österreich eine rege Startup-Szene entstanden. Der Austrian Startup Monitor gibt jedes Jahr einen Überblick über die Entwicklung österreichischer Startups und widmet sich im aktuellen Report dem Sonderschwerpunkt Green Startups. Zur Präsentation des Austrian Startup Monitor am Dienstag, 27. April um 9:15 Uhr laden wir alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter zu einem Online-Pressegespräch ein.

Ihre Gesprächspartnerinnen:

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler

Amelie Groß, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer

Das Studienteam wird im Rahmen des Gespräches die Details des Monitors präsentieren. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter presseabteilung @ bmdw.gv.at. Im Anschluss an Ihre Anmeldung übermitteln wir die Einwahldaten.

