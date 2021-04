WKÖ-Prüfbericht : Harald Mahrer und die Kammer des Versteckens

Grüne Wirtschaft/Jungwirth fordert Offenlegung des Prüfberichts und Aufklärung der Kritikpunkte

Gerade in einer Zeit, in der eine Vielzahl der Pflichtmitglieder der Wirtschaftskammer unter großem wirtschaftlichem Druck stehen, ist der sich darstellende lockere Umgang der Interessenvertretung mit den Finanzmitteln nicht erklärbar. Die bisherigen öffentlichen Rechtfertigungsversuche der Spitzenrepräsentanten der Wirtschaftskammer erzeugen den Eindruck, dass keinerlei Einsicht hinsichtlich eines Reformbedarfs gegeben ist. Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft 1/2

Zur Aufklärung über die schwerwiegenden Kritikpunkte verlange ich die Offenlegung des vollständigen Berichts und der Beratungen darüber im Geheimklub 'Präsidium WKÖ', sowie die Beantwortung einer Reihe an Fragen in der öffentlichen Sitzung des Wirtschaftsparlaments Ende Juni 2021.“ Sabine Jungwirth 2/2

Wien (OTS) - Der aktuelle Bericht über die Prüfung der Gebarung 2019 der Wirtschaftskammer Österreich und der Fachverbände zeichnet offensichtlich ein Bild der Intransparenz, Verschleierung und des Verschwenderischen Umgangs mit den Finanzmitteln in einigen Organisationsteilen. Die in der Medienberichterstattung aufgeworfenen Punkte lassen daran zweifeln, dass bei der Mittelverwendung in der WKÖ und den Fachverbänden der WKÖ die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit eingehalten wurden.

„Gerade in einer Zeit, in der eine Vielzahl der Pflichtmitglieder der Wirtschaftskammer unter großem wirtschaftlichem Druck stehen, ist der sich darstellende lockere Umgang der Interessenvertretung mit den Finanzmitteln nicht erklärbar. Die bisherigen öffentlichen Rechtfertigungsversuche der Spitzenrepräsentanten der Wirtschaftskammer erzeugen den Eindruck, dass keinerlei Einsicht hinsichtlich eines Reformbedarfs gegeben ist.“ , sagt Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft.

Die Spitzenvertreter der WKÖ erklärten dazu dieser Tage in einem Funktionärsnewsletter, dass es sich bei der Darstellung der kritischen Punkte im Bericht um "die Skandalisierung und politische Inszenierung aus dem Zusammenhang gerissener Vorwürfe" handle. Sabine Jungwirth dazu: "Zur Aufklärung über die schwerwiegenden Kritikpunkte verlange ich die Offenlegung des vollständigen Berichts und der Beratungen darüber im Geheimklub 'Präsidium WKÖ', sowie die Beantwortung einer Reihe an Fragen in der öffentlichen Sitzung des Wirtschaftsparlaments Ende Juni 2021.“

Den Antrag der Grünen Wirtschaft an das Erweiterte Präsidium der WKÖ finden Sie hier zum Download.



Rückfragen & Kontakt:

Grüne Wirtschaft

Annalena Goldnagl

PR & Kommunikation

+43 664 88 32 73 40

annalena.goldnagl @ gruenewirtschaft.at

https://gruenewirtschaft.at