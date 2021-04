AVISO: AK ExpertInnengespräch "Hoher Bedarf an Bildungsberatung"

AK Studie zeigt: Bildungs- und Berufsentscheidungen orientieren sich nach traditionellen Rollenvorstellungen und familiärem Hintergrund

Wien (OTS) - Die Entscheidung über die weitere Bildungs- und Berufslaufbahn am Ende der 8.Schulstufe (Sekundarstufe I) ist ein entscheidender Einschnitt im Leben junger Menschen. Dabei empfinden die Jugendlichen oft Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Die AK zeigt in einer Studie zu den Berufsvorstellungen von Jugendlichen auf, dass sich Berufs- und Bildungswegentscheidungen in Österreich oft nach tradierten Rollenvorstellungen richten und häufig abhängig vom jeweiligen familiären Hintergrund sind. Das AK Bildungsnavi hilft jungen Menschen, den richtigen Berufs- oder Ausbildungsweg zu finden, uns bietet unabhängige Berufsberatung. Im Rahmen des ExpertInnengesprächs präsentiert die AK die Studie, das AK Bildungsnavi sowie die Forderungen der AK zur Berufsorientierung.

ExpertInnengespräch „Hoher Bedarf an Bildungsberatung – AK

Sarah Straub, Studienautorin, Uni Wien

Richard Meisel, AK Bildungsexperte

Heike Angerer, AK Bildungsexpertin



https://www.ots.at/redirect/terminteams



Wir bitten um Anmeldung bis 29.4. an presse @ akwien.at, Fragen können

auch vorab per Mail gestellt werden.



Datum: 30.4.2021, um 10:00 Uhr



MS Teams

