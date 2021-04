Auch in der Brauerei Wieselburg braut die Sonne mit

Passend zum 25. Tag der Erneuerbaren Energie, der weltweit am 25. April begangen wird, bereitet sich die Brauerei Wieselburg auf die Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage vor

Wieselburg (OTS) - Strom für rund 50 Einfamilienhaushalte erzeugt die neue Photovoltaikanlage ab Anfang Mai auf dem Dach der Logistikhalle für die Brauerei Wieselburg. 3.200 m2 Dachfläche wurden verbaut, um eine Gesamtleistung von 200.000 kW pro Jahr zu erhalten, dass entspricht 5 % des gesamten Strombedarfes der Brauerei Wieselburg.

„Gemeinsam mit unserem Partner, der oberösterreichischen Firma Fronius, können wir nach pandemiebedingten Verzögerungen die Photovoltaikanlage in Betrieb nehmen. Dies ist ein weiterer Schritt der Brauerei Wieselburg in Richtung nachhaltige und verantwortungsvolle Bierproduktion zum Wohl der Umwelt. Zusammen mit einem Eigenwasserkraftwerk können wir nun 25 % des Strombedarfes durch erneuerbare Energien abdecken. Im Bereich der thermischen Energie wird bereits 50 % durch die Abwärme der Hackschnitzel- und Reststoffverwertung eines Sägewerks abgedeckt“ erklärt Braumeister Christian Huber.

SOL – gebraut mit Solarenergie

Es gibt wohl keine passendere Biermarke als SOL, um mit Solarenergie gebraut zu werden. Das leichte Lagerbier bringt die mexikanische Sonne und das lateinamerikanische Geschmackserlebnis nach Österreich. Umgerechnet deckt die Leistung der Photovoltaikanlage die gesamte Produktion von SOL, über 2 Millionen Flaschen, in der Brauerei Wieselburg ab.

Ambitioniertes Ziel: CO2-Neutral bis 2030

Die beste Bierkultur für die Zukunft zu schaffen und diese nach sozialen und ökologischen Herausforderungen zu gestalten, dass ist das erklärte Ziel der Brau Union Österreich.

„Als Teil der internationalen HEINEKEN-Familie sind wir motiviert, die ambitionierten Ziele der aktualisierten Nachhaltigkeitsstrategie „Brew a better world“ umzusetzen. Eines der Ziele ist, bis zum Jahr 2030 weltweit Co2 neutral zu produzieren. In Österreich haben wir schon an einigen Standorten wertvolle Schritte in diese Richtung gesetzt, die Photovoltaikanlage in der Brauerei Wieselburg bringt uns wieder ein Stück näher ans Ziel Green Deal“, erklärt Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs und CSR bei der Brau Union Österreich.



Über die Brauerei Wieselburg

Seit 1770 braut man in Wieselburg traditionelle Bierspezialitäten. Die Brauerei, in der edle Bierspezialitäten wie das Wieselburger Stammbräu, Gold, Spezial sowie das Schwarzbier gebraut werden, ist seit Jahrhunderten in der Region verankert und nimmt die Verantwortung für Menschen sehr ernst: Als wichtiger Arbeitgeber der Region, durch regionales Engagement und nachhaltiges Wirtschaften. Für das nachhaltige Fernwärmeprojekt in Kooperation mit einer benachbarten Firma wurde die Brauerei, die international zu den effizientesten in punkto Energie- und Wasserbedarf zählt, sogar mit dem Energy Globe 2015 in Niederösterreich ausgezeichnet.

