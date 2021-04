Obernosterer: Kärntner mobile Ausstellung zu 100 Jahre Volksabstimmung in Wien für alle zugänglich machen

VP-Grüne-Abgeordnete richten Schreiben an Land Kärnten – Nationalratspräsident Sobotka sichert Unterstützung zu

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Bewegende und bewegte Kärntner Geschichte soll in Wien einen Platz finden. Die beiden Abgeordneten Olga Voglauer (Grüne) und Gabriel Obernosterer (ÖVP) haben daher ein Schreiben an das Land Kärnten gesendet, um die mobile Ausstellung zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Volksabstimmung „CARINTHIja2020“ auch in Wien zugänglich zu machen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka befürwortet dieses Vorhaben und bietet seine Unterstützung an. „Die Kärntner Geschichte, die in der mobilen Ausstellung zum 100jährigen Jubiläum der Volksabstimmung zum Ausdruck kommt, soll auch in Wien gezeigt werden. Sie ist auch ein Stück Geschichte Österreichs“, so Obernosterer.

„Die Volksabstimmung war ein großartiger und vor allem geschichtsträchtiger Akt von gelebter Demokratie und Selbstbestimmung. Niemals sollten wir vergessen, dass diese beiden Parameter erkämpft werden mussten und für alle Zukunft gepflegt werden müssen. Die Welt zeigt, dass sie keine Selbstverständlichkeit, sondern mit allen Mitteln zu wahren sind“, so der Kärntner Abgeordnete weiter. Daher sei in Abstimmung mit der Kärntner Grün-Abgeordneten Olga Voglauer die Absicht konkretisiert worden, Kärntens Geschichte zur Volksabstimmung in Form der mobilen Ausstellung nach Wien zu holen. „Wir haben eine diesbezügliche Einladung an das Land Kärnten, den Landeshauptmann, geschickt, um die mobile Ausstellung nach Wien zu bringen, damit Kärntens Geschichte und die Entwicklung daraus hier in der Bundeshauptstadt für alle zugänglich gemacht wird“, so Obernosterer.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, dem eine lebendige Erinnerungskultur ein ganz besonderes Anliegen ist, zeigte sich begeistert vom Vorschlag der Abgeordneten und erklärte sich bereit, die Ausstellung im Umfeld des Parlaments in Wien tatkräftig zu unterstützen.

„Wir stehen davor, Kunst und Kultur nach dieser Pandemie wieder zugänglich und Geschichte erlebbar machen zu können, wenn auch mit Sicherheitskonzepten. Die Kärntner Ausstellung in Wien würde zum richtigen Zeitpunkt kommen, denn die Volksabstimmung war ein historischer Akt der Solidarität, des Zusammenhalts, der Zuversicht und des Mutes. Eine bessere Möglichkeit, in Form einer Ausstellung darzustellen, wie Krisen zu bewältigen sind und Menschen daran wachsen können, gibt es kaum“, betont Obernosterer abschließend.

(Schluss)

