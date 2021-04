50.000 Antigen-Schelltests pro Woche in Oberösterreichs Apotheken

LH-Stv. Haberlander: „Apotheken sind stabile Stütze beim Testen“

Linz (OTS) - Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag. Christine Haberlander setzt beim Testen voll auf Apothekerinnen und Apotheker. „Oberösterreichs Apotheken sind ein starker und verlässlicher Partner – nicht nur, aber ganz besonders in Zeiten von Corona“, erklärte Haberlander am Dienstag anlässlich ihres Besuches in der STERNapotheke in Wels. Dort werden, ebenso wie in den anderen 140 Apotheken des Bundeslandes, die Kapazitäten für die Antigen-Schnelltests weiter ausgebaut. „Derzeit können landesweit bis zu 50.000 Tests pro Woche durchgeführt werden“, gab Mag. pharm. Thomas Veitschegger, Präsident der Apothekerkammer OÖ, im Beisein Haberlanders bekannt. Die Zahl steige kontinuierlich.

Apotheke als Ort der Expertise

Lob für die OÖ Apothekerschaft hatte Haberlander aber nicht nur beim Thema Testen parat: „Es geht auch um kompetente und persönliche Beratung und Begleitung in vielen Gesundheitsfragen. Viele langjährige Kundinnen und Kunden schätzen die Expertise und bleiben der Apotheke, wie der STERNapotheke, über Jahre treu. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der oberösterreichischen Apotheken, die stets für die Menschen da sind“, sagte die LH-Stellvertreterin.

Trotz Corona: Vorsorge nicht vernachlässigen!

Apothekerkammer-OÖ-Vizepräsidentin Mag. pharm. Monika Aichberger appelliert in diesem Zusammenhang an die Bevölkerung, in Pandemiezeiten nicht auf die Gesundheitsvorsorge zu vergessen. „Gerade jetzt dürfen auf wir auf keinen Fall andere Krankheiten vernachlässigen oder Symptome ignorieren – egal, ob es sich um chronische oder akute Erkrankungen handelt. Ich empfehle unbedingt, die Vorsorge besonders ernst zu nehmen und wichtige Kontrolluntersuchungen nicht abzusagen.“ Die Prävention dürfe – auch während einer Pandemie – nicht vernachlässigt werden, mahnt Aichberger.

