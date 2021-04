12. Bezirk: Steinbauergasse – Wiederinstandsetzungsarbeiten nach Aufgrabungen

Wien (OTS) - Nach Grabungsarbeiten der Stadt Wien – Wiener Wasser beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 27. April 2021, mit der Instandsetzung der Fahrbahn der Steinbauergasse von Längenfeldgasse bis Böckhgasse sowie aufgrund von Zeitschäden mit der Sanierung des stadtauswärtigen Gehsteiges im Bereich der Bushaltestelle „Hans-Mandl-Berufsschule“ der Linien 59A und 63A im 12. Bezirk.

Details

Die Steinbauergasse wird ab dem Kreisverkehr Aßmayergasse/Niederhofstraße/Böckhgasse bis und in Richtung Längenfeldgasse als provisorische Einbahn geführt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Kreisverkehr wird ab Längenfeldgasse über Böckhgasse umgeleitet. Die Autobshaltestelle „Hans-Mandl-Berufsschule“ der Linien 59A und 63A in Fahrtichtung Längenfeldgasse wird um wenige Meter verlegt. Die Haltestelle in Fahrtrichtung Kreisverkehr wird in die Böckhgasse verlegt.

Örtlichkeit der Baustelle: 12., Steinbauergasse zwischen Längenfeldgasse und Böckhgasse

Baubeginn: 27. April 2021

Geplantes Bauende: 17. Mai 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

