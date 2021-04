SHEIN Together Fest

Los Angeles (ots/PRNewswire) - WELTWEIT TÄTIGER MODEHÄNDLER SHEIN GIBT 2. JÄHRLICHES STREAMING-EVENT MIT STARAUFTRITT VON NICK JONAS BEKANNT

Das eintägige Musikfestival feiert die gemeinnützige Light-a-Wish-Kampagne von SHEIN, in deren Rahmen das Unternehmen 300.000 USD an drei von der SHEIN-Community ausgewählte wohltätige Zwecke spenden wird.

Der weltweit tätige Modehändler SHEIN veranstaltet am 2. Mai 2021 sein zweites jährliches Musikfestival "SHEIN Together Fest" in virtueller Form, das über die kostenlose App von SHEIN gestreamt wird. Die Online-Veranstaltung hat das Ziel, Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam Liebe, Musik und Mode zu feiern. Zudem wird SHEIN 300.000 USD an drei Wohltätigkeitsorganisationen spenden, die von seiner Community im Rahmen der Light-a-Wish-Kampagne ausgewählt wurden. Dies ist die erste von vielen weiteren großen Wohltätigkeitsinitiativen der Marke im Jahr 2021.

2020 waren bei der virtuellen Veranstaltung SHEIN Together eine Reihe von Stars aufgetreten: Es gab Performances, Promi-Auftritte und spezielle Influencer-Auftritte von Katy Perry, Lil Nas X, Rita Ora, Doja Cat, Yara Shahidi, Storm Reid, Madelaine Petsch, Vanessa Morgan, Kimberly Loaiza, Sofia Wylie und Tyler Cameron. Die Veranstaltung brachte Spenden für den Solidaritätsfonds zur Bekämpfung von COVID-19 der Weltgesundheitsorganisation ein, der von den Vereinten Nationen unterstützt wird. Über 1,8 Millionen Zuschauer hatten sich weltweit zugeschaltet.

Dieses Jahr beginnt die einzigartige Musikveranstaltung im Live-Stream am Sonntag, 2. Mai um 14:00 Uhr PST (Pazifische Zeitzone). Gastgeberin ist Erin Lim Rhodes, und es auf dem Programm stehen exklusive Aufführungen von:

NICK JONAS

STEVE AOKI

MAREN MORRIS

TINASHE

LUNAY

Im Rahmen der Ende Dezember 2020 gestarteten Light-A-Wish-Kampagne wurde die SHEIN-Gemeinschaft dazu aufgerufen, drei gute Zwecke zu wählen, die ihnen am besonders am Herzen liegen. Im Laufe der Kampagne besuchten über 10 Millionen Menschen die Light-a-Wish-Seite und 2 Millionen äußersten einen Wunsch für den guten Zweck, den sie sich ausgesucht hatten. Die SHEIN-Community entschied sich für Rassengerechtigkeit, gefährdete Kinder und Klimaschutz. Infolgedessen spendet SHEIN jedem Partner 100.000 USD, darunter an NAACP (LDF), Together We Rise und Ecologi. SHEIN wird im Mai die nächste Phase seines Wohltätigkeitsprogramms bekannt geben.

"Letztes Jahr hat SHEIN Together 1,8 Millionen SHEIN-Fans zur Sensibilisierung und zum Sammeln von Spenden für die Covid-Hilfe versammelt. Die überwältigende Resonanz, die SHEIN Together im letzten Jahr erfahren hat, hat uns dazu ermutigt, unsere gemeinnützige Arbeit fortzusetzen und unserer Community etwas zurückzugeben. In diesem Jahr freuen wir uns über die besonders vielfältige Auswahl an Prominenten, die gemeinsam mit uns die Light-A-Wish-Kampagne feiern." Molly Miao, Chief Marketing Officer

Laden Sie die App auf iPhone oder Android im Apple App Store herunter oder besuchen Sie www.shein.com für weitere Informationen.

Informationen zu SHEIN:



SHEIN wurde 2008 gegründet und ist ein Fast-Fashion-E-Retailer mit einem weltweiten Netzwerk in 220 Ländern und Regionen. Hier bei SHEIN liegt der Schwerpunkt nicht auf der Kleidung, sondern auf der Auswahl. Deshalb bringen wir täglich 500 neue Modeartikel heraus und verwöhnen unsere Kunden mit einer schwindelerregenden Auswahl an trendiger Damenbekleidung, die sie nach Herzenslust kombinieren können. Denn wir sind der Überzeugung, dass die Kleidung, die wir tragen, unsere Persönlichkeit widerspiegelt, und wir möchten den Frauen von heute die Möglichkeit geben, ihre Individualität kennenzulernen und auszudrücken. Dank der großen Auswahl, die wir bieten, können unsere Kundinnen den perfekten Look kreieren, der ihre Individualität zum Ausdruck bringt. Kurz gesagt, wir helfen dir dabei, du selbst zu sein. Weitere Informationen zu SHEIN finden Sie auf shein.com, instagram.com/shein und youtube.com/shein.

