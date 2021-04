Windrad-Festival: Zweite Musikaufzeichnung in Wien coronasicher gelungen

Das Windrad-Festival wird am 30. April mit bekannten DJs online stattfinden

St. Pölten (OTS) - Das von der IG Windkraft initiierte weltweit erste Windrad-Festival wird coronabedingt am 30. April 2021 online ausgestrahlt. Die zweiten Aufzeichnungen fanden heute, am „Earth Day“ vorab ohne Publikum statt. „Auch die heutigen Aufzeichnungen sind etwas ganz Besonderes – hier bei Wien Energie in Wien-Unterlaa an einem von zwei Kunstwindrädern Österreichs“, bemerkt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.

Das weltweit erste Windrad-Festival wird am 30. April 2021 unabhängig von Corona online über die Bühne gehen. Therese Terror, Anna Ullrich oder Joyce Muniz gaben heute beim künstlerisch gestalteten Windrad in Wien-Unterlaa ihre DJ-Sets zum Besten. Eine willkommene Abwechslung nach über einem Jahr Corona mit Auflege-Abstinenz. „Es ist schön zu sehen, dass es uns gelungen ist, so positive Dinge, wie die Windkraft und die Kunst zu verbinden“, bemerkt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.



Trotz Corona – Kunst & Kultur möglich

Die heutigen Aufzeichnungen fanden coronasicher an einer einzigartigen Wiener Location, einem Kunst-Windrad statt. Das Windrad wurde 2016 im Rahmen eines Kunstwettbewerbs gemeinsam mit Wien Energie im Design von Julia Bichler beklebt. Die Intention des Festivals fasst Lukas Pawek, Initiator des Windrad-Festivals so zusammen: „Nach so langer Zeit der Corona-Pandemie, möchten wir kreative Wege finden, Lebensfreude direkt zu den Menschen zu bringen und Mut zu machen, um den Blick in die Zukunft zu richten. Das gepaart mit sauberer Energie aus der Region – was kann es schöneres geben?“

Die Aufzeichnungen der DJ-Sets fanden unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen statt. Neben zahlreichen weiteren Maßnahmen waren daher auch keine Zuseher*innen am Gelände gestattet. Weiters galt für alle Mitwirkenden die Location ausschließlich mit einem negativen Corona-Testergebnis und FFP2-Maske zu betreten. „Wir sind mit unseren Corona-Maßnahmen top aufgestellt, außerdem wird überprüft, dass sie strikt eingehalten werden“, berichtet Paula Resch, Juristin der IG Windkraft.

Dominik Tamegger, Mitorganisator des Events resümiert: „Spektakuläre Locations, unfassbar gute Acts und die essenzielle Message machen das "Windrad Festival" zu etwas ganz Besonderem. Das Format soll nicht nur Festivalkultur und die damit verbundene Lebensfreude transportieren, sondern vor allem eine wichtige Botschaft verbreiten. Es gibt bereits jetzt internationales Interesse und es wird voraussichtlich auch eine Ausstrahlung auf einer wirklich großen Plattform geben, aber das ist noch Top Secret!“



Über das Windrad-Festival

Im Vorfeld des Windrad-Festivals, das am 30. April online stattfinden wird, werden auf bzw. bei drei Windrädern in Niederösterreich und Wien DJ-Sets aufgenommen. Alle Infos unter: www.windrad-festival.at



Das Wiener Kunstwindrad

Das Kunstwindrad im Windpark Unterlaa (Nabenhöhe 60 m, Rotordurchmesser 54 m und 1 MW Leistung) zählt zu den kleineren in Österreich. Dennoch erzeugt der Windpark von Wien Energie (vier Windräder) Strom für 2.290 Haushalte.

Österreichweit gibt es nur zwei vollständig künstlerisch gestaltete Windräder, die unter der Leitung der IG Windkraft von den Industriekletteren „Skyworkers“ für Wien Energie gestaltet wurden.



Partner des Festivals

Gefördert durch das Land Niederösterreich. Wir danken den Sponsoren und Partnern des Windrad-Festivals: ImWind, Windkraft Simonsfeld (eigenes DJ-Set im Weinviertel), Wien Energie (eigenes DJ-Set in Wien), Wicon, 8.2 Christof Flucher, DJ Sound Austria





Fotos und Statements der DJs zur zweite Musikaufzeichnung in Wien des Windrad-Festivals unter:

www.igwindkraft.at/wienfestival









