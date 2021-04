Mückstein im PULS 24 Interview: "Warum reden wir in Österreich über den 'Grünen Pass'?"

Wien (OTS) - Neo-Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sagt im PULS 24 Interview, dass der "Grüne Pass" für ihn derzeit keine Priorität hat. In erster Linie müsse es darum gehen, die Lage auf den Intensivstationen zu entschärfen.

Österreich will beim "Grünen Pass" Vorreiter sein und ihn Ende Mai – einen Monat vor der geplanten Einführung in der EU – umsetzen. Damit sollen Eintrittstestungen erleichtert und Reisen wieder möglich werden.

Im Interview mit PULS 24 Anchor Thomas Mohr sagt der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), dass er die österreichische Haltung in der Frage nicht nachvollziehen kann. "Warum reden wir Österreicher über den 'Grünen Pass', wenn wir noch nicht einmal wissen, was die EU von uns will?", fragt Mückstein im Interview.

Der Mediziner warnt davor "von der großen Party im Sommer zu reden". Österreich habe zuvor noch einiges zu tun. Priorität habe, die "fürchterliche Situation auf den Intensivstationen" zu lösen. Auf dem Weg in den Sommer müssten "alle gemeinsam zusammenstehen (…) und mitmachen".

Generell begrüßt er den Plan eines "Grünen Passes" aber, wie er im Interview betont. Der Pass mache aber nur in einem EU-weiten Kontext Sinn. Deshalb müsse man auf die Vorgaben der Europäischen Union warten, bevor man ihn in Österreich umsetzt.

Das ganze Interview mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sehen Sie am Donnerstag um 21 Uhr im PULS 24 Newsroom LIVE im TV, online und auf ZAPPN .







