Melanie Erasim ist neue Tourismus-Sprecherin der SPÖ

Wien (OTS/SK) - Nach etwas mehr als einem Jahr kehrt Melanie Erasim (SPÖ) heute in den Nationalrat zurück. Sie wurde am Beginn der Plenarsitzung nun auch offiziell angelobt. Inhaltlich wird sie sich zukünftig vor allem um den Bereich Tourismus kümmern, der angesichts der horrenden Arbeitslosenzahlen in dieser Branche ein besonders wichtiges Thema ist. ****

„Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist keine andere Branche so stark von den wirtschaftlichen Folgen betroffen wie der Tourismus und das Gastgewerbe. Österreich ist als eine der führenden Tourismus-Nationen vom weitgehenden Stillstand des Inlands- und Auslandstourismus besonders hart getroffen. Derzeit gibt es in diesem Sektor fast 75.000 Arbeitslose, insgesamt waren in den vergangenen 12 Monaten über 145.000 Personen in Kurzarbeit. Hier muss die Bundesregierung schleunigst handeln. Sie muss abgesehen von kurzfristigen Hilfszahlungen endlich Konzepte vorlegen und umsetzen, die den Beschäftigten und auch ihren ArbeitgeberInnen dauerhaft eine Zukunftsperspektive eröffnen“, erklärt Melanie Erasim.

Wichtig sei es, hier vor allem den vielen Klein- und Kleinstbetrieben und deren Beschäftigten zu helfen. „Die wenigen Großhoteliers wissen, dass sie sich auf den Bundeskanzler verlassen können. Wer aber übrig bleibt und ums Überleben kämpft, sind die vielen Kleinen, die dazu beitragen, dass Österreichs Städte und Dörfer so lebendig und liebenswert sind. Und vor allem für sie will und werde ich mich einsetzen.“

Zur Person: Melanie Erasim ist 38 Jahre alt, verheiratet und Mutter zweier Kinder. Sie war Spitzenkandidatin der SPÖ im Weinviertel und kehrt nach einjähriger Pause in Nachfolge von Sonja Hammerschmid in den Nationalrat zurück. Neben dem Tourismus-Ausschuss gehört sie auch den Ausschüssen für Forschung, Innovation und Technologie, Verkehr, Menschenrechte und Unterricht als Mitglied bzw. Ersatzmitglied an.

