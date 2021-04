Der 10. jährliche pharmazeutische Innovationsindex von IDEA Pharma: Eli Lilly ist zum ersten Mal das innovativste Unternehmen

London (ots/PRNewswire) - - Glückwunsch an das innovativste Pharmaunternehmen in einer Zeit der großen Veränderung

Die zehnte Ausgabe des jährlichen Pharmaceutical Invention Index (pharmazeutischer Innovationsindex), die heute veröffentlicht wurde, setzt Eli Lilly zum ersten Mal an die Spitze der Branche. Der pharmazeutische Erfindungsindex, ein Ranking der besten Pipelines der Branche, setzt Bristol-Myers Squibb auf Platz 1.

Mit einem Fokus auf Wertschöpfung definiert der Index die Innovation als eine "Rendite auf Erfindungen" und misst, bewertet und feiert die Fähigkeit eines Unternehmens, Patienten Innovationen bereitzustellen, indem er die Leistung auf der Grundlage eines fortlaufenden Fünfjahreszeitraums (2015-2020) objektiv bewertet und unter dieser einfachen Prämisse agiert: Wenn man zwei verschiedenen Unternehmen dasselbe Molekül in einer frühen Phase geben würden, welches würde das Beste daraus machen?

Der pharmazeutische Erfindungsindex führt eine Rangliste der besten Pipelines der Branche ein und bewertet Neuheiten und sinnvolle Entwicklungen in erstklassiger Entwicklung, bei bahnbrechenden Medikamenten und vielem mehr.

Der stetige und signifikante Anstieg von Lilly zur Nummer 1 des Innovationsindexes kann auf mehrere Erfolge bei klinischen Daten und bemerkenswerte neue FDA-Zulassungen sowie auf eine starke Leistung von kürzlich eingeführten Medikamenten zurückgeführt werden. Die Top 10 des Innovationsindexes umfassen neue Akteure - Seagen und Incyte - und zeigen einen signifikanten Anstieg für Regeneron, was darauf hindeutet, dass kleinere Unternehmen mehr denn je in der Lage sind, ihre Produkte ohne einen traditionellen großen Pharmapartner Patienten zur Verfügung zu stellen. Der erste Platz von BMS in der Rangliste der Erfindungen belegt den Wert der Übernahme von Celgene für die Pipeline von BMS.

Pharmazeutischer Innovationsindex 2021

2021 UNTERNEHMEN ÄNDERUNG 2020

1 Eli Lilly +4 5

2 Roche -1 1

3 Regeneron +7 10

4 Seagen - NR

5 Incyte - NR

6 GlaxoSmithKline +5 11

7 Sanofi +10 17

8 AstraZeneca +1 9

8 Pfizer +7 15

10 Gilead Sciences +5 15

10 Novartis -7 3





Pharmazeutischer Erfindungsindex 2021



2021 UNTERNEHMEN ÄNDERUNG 2020

1 Bristol-Myers Squibb +1 2

2 Incyte - NR

3 Pfizer +8 11

4 Eli Lilly -1 3

5 Beigene - NR

6 AstraZeneca -5 1

6 Regeneron 0 6

8 Johnson & Johnson +5 13

9 Novartis -5 4

10 Merck & Co -2 8



Mike Rea, CEO von IDEA Pharma, kommentierte den Index wie folgt: "Der pharmazeutische Innovationsindex ist kein Glücksspiel - einen Erfolg erreicht nur, wer sinnvolle großartige Medikamente entdeckt und entwickelt und diese Medikamente auf den Markt und zu den Patienten bringt. Mehr denn je sehen wir, dass Exzellenz in der Branche ungleich verteilt ist - nicht jedes Unternehmen ist gleichermaßen in der Lage, den Wert in seiner Pipeline zu realisieren."

Einen detaillierteren Einblick in den diesjährigen pharmazeutischen Innovationsindex, Einzelheiten zur Methodik und die 30 führenden Unternehmen finden Sie auf www.ideapharma.com/pii

