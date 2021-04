FCG Jugend begrüßt 5-Punkte-Plan des Heers zur Förderung von Frauen!

Das Österreichische Bundesheer hat in den letzten Monaten einige wichtige Maßnahmen zur Förderung von jungen ArbeitnehmerInnen, Lehrlingen und Frauen umgesetzt.

Wien (OTS) - „Mit über 35 verschiedenen Lehrberufen ist das Bundesheer ein wichtiger Arbeitgeber für die Jugend. Auch in den klassischen militärischen Berufen gib es eine Vielzahl an verschiedenen persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Dadurch haben junge Menschen die Möglichkeit sich ständig weiterzubilden und so immer am aktuellen Stand zu sein.“, sagt die Bundesvorsitzende der FCG Jugend Desislava Fatahi.

„Insbesondere für junge Frauen ist unser Heer ein attraktiver und krisensicherer Arbeitgeber. Ich danke Ministerin Tanner, die mit ihrem 5-Punkte-Plan zur Förderung von Frauen im Heer einen großen Schritt in die richtige Richtung gesetzt hat.“, betont die Bundesvorsitzende.

„Das Bundesheer bleibt dadurch ein starker und attraktiver Partner für die Jugend und zeigt auf, was mit dem richtigen Konzept alles möglich ist“, so Fatahi abschließend.

