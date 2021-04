ORF-Oscar-Nacht 2021 mit Moschen und Horwath: Live-Berichterstattung ab 0.30 Uhr, Gala-Übertragung ab 2.00 Uhr in ORF 1

Zur Einstimmung: „Inglourious Basterds“

Wien (OTS) - Und es gibt sie doch – die 93. Verleihung der Academy Awards in Hollywood: pandemiebedingt verschoben auf den 25. April 2021. Heuer wird alles anders sein. Neben dem üblichen Austragungsort Dolby Theatre in Los Angeles wird die Union Station zweiter Schauplatz der Show – ein 1939 eröffneter Bahnhof und eine beeindruckende architektonische Kulisse für den roten Teppich sowie das Schaulaufen der Stars. Dem glanzvollen Ereignis widmet sich der ORF wieder mit einer eigenen, dreiteilig gestalteten ORF-Oscar-Strecke live in ORF 1, durch die in der Nacht von 25. auf 26. April in bewährter Manier ORF-Kulturjournalistin Lillian Moschen und Filmexperte Alexander Horwath führen. Ab 0.30 Uhr analysiert das Duo im Studio im ORF-Zentrum alle wichtigen Themen rund um die heurige Vergabe der begehrten Trophäen, aus Los Angeles zugeschaltet berichtet ORF-Filmressortleiter Christian Konrad über Sicherheitsvorkehrungen und Abläufe und wirft einen Blick hinter die Kulissen des Filmbusiness.

Zur Einstimmung auf die Oscar-Nacht in ORF 1 steht Quentin Tarantinos achtfach Oscar-nominiertes Drama „Inglourious Basterds“ (22.05 Uhr) mit dem 2010 als „Bester Nebendarsteller“ Oscar-gekrönten Christoph Waltz und weiteren Stars wie Brad Pitt, Diane Kruger, Daniel Brühl und Til Schweiger auf dem Programm.

Die Oscar-Nacht in ORF 1 im Detail:

So geht es in Teil eins, „OSCARS – Die Nacht 2021 – Alles anders in Hollywood“ (0.30 Uhr), im Studio u. a. um die Nominierungen und wer die größten Chancen auf die begehrten Trophäen hat, weiters um das große Thema Diversity in Hollywood, die Auswirkungen von Corona auf die Filmwelt und was das Fehlen der Blockbuster für das Überleben heimischer Kinos bedeutet, aber auch darum, wer künftig in Hollywood den Ton angibt. Haben Netflix & Co längst den Paradigmenwechsel im Filmbusiness besiegelt?

Bei den diesjährigen Nominierungen zum Auslands-Oscar mischt auch der ORF heuer mit, wenn auch nur indirekt: „Quo Vadis, Aida?“ heißt der im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens mitfinanzierte und von der österreichischen Filmfirma coop99 koproduzierte Spielfilm, der als bester internationaler Film für Bosnien-Herzegowina ins Rennen geht. Die 1974 in Sarajevo geborene Regisseurin Jasmila Žbanić thematisiert darin das Massaker von Srebrenica, sie selbst wird persönlich in Hollywood erwartet.

Mit „OSCARS – Die Nacht – Red Carpet“ (1.30 Uhr) startet die Live-Übertragung aus Los Angeles, die diesmal an zwei Schauplätzen stattfindet und selten spannender war als heuer. In jedem Fall setzt Hollywood auch in Zeiten der Pandemie auf Glitzer und Glamour, doch es wird ein reduziertes Schaulaufen der Stars am roten Teppich in Los Angeles erwartet, da die Sicherheit höchste Priorität hat. In welcher Form dieses stattfinden wird, ist offen. Wie viele Stars werden sich an der Union Station einfinden? Aus welchen Städten werden Oscar-Kandidatinnen und -Kandidaten zugeschaltet? Ein Standort in London ist jedenfalls geplant. ORF 1 überträgt die Interviews mit den Stars live.

Schließlich folgt „OSCARS – Die Nacht – Die Show“ (2.00 Uhr) mit der Vergabe der wichtigsten Filmpreise der Welt, dem Vernehmen nach aus dem Dolby Theatre am Hollywood Boulevard, aller Voraussicht nach aber in intimer Atmosphäre. Von den 3.400 Sitzplätzen werden die meisten leer bleiben, geladen sind offenbar lediglich die Nominierten. Die mehr als dreistündige Live-Übertragung bis ca. 5.00 Uhr kommentieren und analysieren im Wiener ORF-Studio die beiden Filmexperten Lillian Moschen und Alexander Horwath: Auf welche Inhalte hat die Academy bei ihren Nominierungen gesetzt? Welche Trends sind erkennbar, wer nimmt am Ende den Oscar für den besten Film, die beste Regie, die beste Schauspielerin oder den besten Schauspieler entgegen?

Oscar-Nachberichterstattung und mehr am 26. April

Nach der Moderation der Oscar-Nacht ist Moderatorin Lillian Moschen am Montag, dem 26. April, ab 6.30 Uhr in ORF 2 zu Gast in „Guten Morgen Österreich“. Auch „Studio 2“ berichtet von den Highlights der Oscar-Verleihung (17.30 Uhr, ORF 2). In ORF 1 blickt die Sendung „Alles Oscar – Die Stories der Acadamy Awards 2021“ (22.00 Uhr) auf die etwas andere Gala zurück. Auch ORF 2 bringt im „kulturMontag“ (22.30 Uhr) einen Nachbericht und zeigt danach die Doku-Premiere „Die Hexen von Hollywood“ (23.15 Uhr) über die Darstellung von Hexen im Film seit 1930, an der sich der Wandel von Geschlechterstereotypen, aber auch eine Geschichte weiblicher Emanzipation ablesen lässt.

Einen Überblick über alle Oscar-Highlights 2021 in TV, Radio und online bietet presse.ORF.at

