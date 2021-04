Europäische Gartenprojekte werden prämiert

LR Eichtinger: Einreichfrist für die besten Gartenprojekte endet mit 31. Mai

St.Pölten (OTS) - Der „European Award für Ecological Gardening“ ist bereits zu einem fixen Bestandteil der europäischen Gartenszene geworden. Ausgehend aus Niederösterreich wird dieser Preis für herausragende ökologische Gartenprojekte heuer das vierte Mal verliehen. Da die Bedeutung der naturnahen Garten- und Grünraumbewirtschaftung international auf sämtlichen Ebenen zunimmt, sollen Best-Practice-Beispiele vor den Vorhang geholt werden. Umgesetzte, qualitativ hochwertige Projekte und Leistungen werden dabei gesucht.

Landesrat Martin Eichtinger meint dazu: „Die Idee ,Natur im Garten‘ ist eine der Antworten auf den Klimawandel. Wir brauchen die wohltuende Wirkung von Bäumen im Sommer oder die Nützlinge als wichtige Bestäuber unserer Kulturpflanzen. Es freut mich besonders, dass mit den Kittenberger Erlebnisgärten und der Stadtgemeinde Tulln bereits zwei niederösterreichische Projekte in den vergangenen Jahren den Preis in Empfang nehmen durften.“

Noch bis 31. Mai können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den drei Kategorien „Förderung von Biodiversität in Gärten und Grünflächen“, „Klimafitte Gärten, Grünflächen und Gebäudebegrünungen“ und „Gärten für Gesundheit, Pflege und Therapie“ einreichen. Die Jury wählt pro Kategorie ein Gewinnerprojekt aus. Alle nominierten Projekte werden am 15. August bekannt gegeben. Die Preisverleihung findet am 6. Oktober auf der Insel Mainau in Deutschland statt.

Für jede Kategorie wird ein Preis für das Siegerprojekt vergeben. Der Preis setzt sich aus der öffentlichen Preisverleihung sowie einer Sonderplakette und einem Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro zusammen. Begleitend dazu erfolgt die Veröffentlichung im Rahmen der Pressearbeit und auf www.naturimgarten.at. Die Auszeichnung richtet sich an Gärtnerinnen und Gärtner, Planerinnen und Planer, Gemeinden & Kommunen, Bildungseinrichtungen und Vereine aus allen europäischen Nationen. Nähere Informationen gibt es beim „Natur im Garten“-Telefon unter 02742/74 333 oder unter www.naturimgarten.at/award

Nähere Informationen: Natur im Garten, Pressesprecher Franz Hebenstreit, Telefon 0043 676 848 790 737, E-Mail franz.hebenstreit @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at

