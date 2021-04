FasTest: „Turbo-PCR“ Test, Antigen- und Antikörperschnelltests jetzt auch in Nickelsdorf. Bürgermeister Zapfl begrüßt die Initiative

Das Testinstitut FasTest ist einer der führenden Anbieter. Ab heute stellt FasTest seine Expertise, sowie personellen Ressourcen auch in der Gemeinde Nickelsdorf zur Verfügung.

Wien (OTS) - “Als Bürgermeister der Gemeinde Nickelsdorf begrüße ich diese Initiative. Die Corona-Pandemie stellt uns täglich vor große Herausforderungen, die es gemeinsam zu bewältigen gilt. Wir sind über jede Unterstützung dankbar” so der langjährige Bürgermeister Gerhard Zapfl.

Das Angebot des Unternehmens FasTest ist vielfältig. Wie in allen anderen 6 Standorten werden Antigen- und Antikörperschnelltests angeboten, die Auswertung nimmt 15 Minuten in Anspruch und wird elektronisch übermittelt. Das Ergebnis des PCR RT-LAMP Test wird am selben Tag zugestellt.

“In der Zeit der Pandemie ist es unabkömmlich Ressourcen zu bündeln. Als neuer Teil der Gemeinde Nickelsdorf, werden wir unseren Beitrag leisten, damit der schnellste Weg zur Normalität allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht wird.” so Dr. med. univ. Manuel Chytilek, CEO FasTest.

Mit dem heutigen Tag öffnet FasTest einen weiteren Standort an der Autobahn Raststätte Süd in Nickelsdorf. Montag bis Samstag ist die Teststation geöffnet. Für betriebliche Testungen der nahegelegenen Unternehmen sind ebenfalls Angebote ausgearbeitet worden.

"Es gilt eine Entlastung in der Teststraße zu erzielen, die von unserer Gemeinde mit größtem Einsatz und bestmöglicher Professionalität geführt wird. Die anstehenden Kooperationen mit den naheliegenden Betrieben kann ich ebenfalls sehr begrüßen” so Bürgermeister Zapfl abschließend.

Über FasTest:

Die Idee zu FasTest kommt von Dr. Alexander Thury. Der Arzt und ehemalige American Football Profisportler, beschäftigte sich mit den neuesten Testmöglichkeiten und somit auch Antigentests um Sportveranstaltungen wieder sicher zu ermöglichen. Als die Sensitivität dieser Tests für gut befunden wurde, war die Idee zu FasTest initial geboren. In weiterer Folge wurde rasch das Potential dieser Tests für die gesamte österreichische Bevölkerung erkannt, um einen immensen Beitrag im Kampf gegen das Corona Virus zu leisten.

Das Team von Medizinern und IT-Experten hat sich im Oktober 2020 gegründet. Rund 140 Mitarbeiter sind beschäftigt.

Website: www.fastest.at

FasTest Preise im Überblick:

Antigen Test € 39,-

Antikörper Schnelltest € 39,-

PCR Test € 89,-

Adresse: Autobahn Raststätte Süd in Nickelsdorf

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9-19 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Petra Gruber

Presse- und Medienanfragen

petra.gruber @ fastest.at

www.fastest.at

+43 664 88540099