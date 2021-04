Corona-Beschäftigungsbonus - Muchitsch: SPÖ legt nächstes Konzept gegen Rekordarbeitslosigkeit vor

Wien (OTS/SK) - „Seit Beginn der Pandemie steigt die Zahl der Arbeitslosen, vor allem bei den Langzeitarbeitslosen ist die Zahl von 105.000 auf knapp 147.000 Personen massiv angestiegen. Seit Monaten bringt die SPÖ Vorschläge ein, um die Regierung zu überzeugen, dass endlich Maßnahmen gesetzt werden. Das ist uns bis dato leider nicht gelungen“, so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch in seiner Rede im Nationalrat. Aber die SPÖ lässt nicht locker und legt heute das nächste Konzept gegen die Rekordarbeitslosigkeit vor. Neben der Aktion 40.000 mit neuen Jobs bei Gemeinden, Hilfsorganisationen und sozialen Einrichtungen bringt die SPÖ heute einen Corona-Beschäftigungsbonus ein, um für Firmen in der Privatwirtschaft Anreize zu schaffen, damit Langzeitarbeitslose beschäftigt werden. „Das sind zwei ganz konkrete Maßnahmen, wie wir diese Menschen in Jobs bringen können und werden. Sie machen aber immer nur Pressekonferenzen mit Überschriften“, so Muchitsch in Richtung Regierung. ****

Völlig unverständlich sei auch, so Muchitsch, warum die Erhöhung der Notstandshilfe nicht gleich verlängert wurde. Diese Menschen müssen mit 27 Euro pro Tag auskommen. „Sie haben wieder nur bis Juni verlängert. Jetzt müssen die Leute wieder zittern, ob sie im Juli das Geld weiter bekommen. So geht man mit den Menschen nicht um“, kritisiert der SPÖ-Sozialsprecher. „Wir werden auch nicht müde werden, eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes zu fordern. Gestern hat dies auch der Caritas-Präsident getan, weil es diesen Menschen schlecht geht. Und es geht nicht darum, wer das als erstes gefordert hat. Es geht darum, dass wir dieser sozialen Krise etwas entgegnen müssen“, so Muchitsch, der abermals auch einen Antrag auf Erhöhung des Arbeitslosengeldes eingebracht hat. „Wenn ihnen die Menschen nicht egal sind, dann stimmen sie dem heute zu“, appellierte Muchitsch an die Regierungsfraktionen. (Schluss) sl/bj

