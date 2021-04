Berlakovich: 1,4 Milliarden Euro für den Breitbandausbau ist Zukunfts-Investition für Österreichs Regionen

ÖVP-Regionalsprecher: Gerade der ländliche Raum profitiert vom größten Ausbau-Turbo für Infrastruktur

Wien (OTS) - „Homeoffice, Distance-Learning, Videokonferenzen – Corona hat gezeigt, wie groß der Bedarf an schnellem Internet in den Regionen Österreichs ist. Die Investition von 1,4 Milliarden Euro für den Breitbandausbau bedeutet eine echte Chance speziell für den ländlichen Raum. Auch in entlegeneren Gebieten entstehen so neue Perspektiven und Möglichkeiten für die Bevölkerung“, unterstreicht ÖVP-Regionalsprecher Abg. Nikolaus Berlakovich die Bedeutung der Regierungspläne.

„Bundeskanzler Sebastian Kurz und Ministerin Elisabeth Köstinger legen durch die größte Investition in Infrastruktur aller Zeiten den Grundstein für wirtschaftlichen Erfolg für die Bevölkerung in allen Regionen Österreichs. Das wird Arbeitsplätze schaffen und sichern, der Landflucht entgegenwirken und noch mehr Lebensqualität bringen“, schloss der Mandatar.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at