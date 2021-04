AVISO Kunst Haus Wien: Elfie Semotan. Haltung und Pose

Wien (OTS/RK) - Das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, würdigt von 5. Mai bis 29. August 2021 die große österreichische Fotografin Elfie Semotan mit einer umfassenden Retrospektive. Die Ausstellung Haltung und Pose umspannt sechs Jahrzehnte ihres vielfältigen künstlerischen Werks und macht den fotografischen Kosmos Semotans in vielschichtigen Herangehensweisen an das Medium Fotografie erfahrbar. Gezeigt werden rund 150 Arbeiten, von den bekannten Mode- und Werbefotografien über eindringliche Porträts bis hin zu poetischen Landschaftsaufnahmen und Stillleben.



Das Kunst Haus Wien lädt VertreterInnen der Medien herzlich zu einem persönlichen Pressegespräch mit Rundgang ein! Aufgrund der Corona-bedingten Vorgaben finden die Gespräche nur nach Voranmeldung in Kleingruppen statt.



Durch die Ausstellung führen Elfie Semotan (Künstlerin), Bettina Leidl (Direktorin Kunst Haus Wien) sowie Verena Kaspar-Eisert (Kuratorin Kunst Haus Wien).



Bitte merken Sie vor:



Elfie Semotan. Haltung und Pose

~

Zeit: Dienstag, 4. Mai 2021 zwischen 10:00 und 13:00 Uhr



Ort: Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien

~



Anmeldung erforderlich!



Gemäß den aktuellen Covid-19-Richtlinien finden im angegebenen Zeitfenster mehrere Ausstellungsrundgänge in Kleingruppen statt. Damit die Termine entsprechend koordiniert werden können, ist eine verbindliche Anmeldung unter presse @ kunsthauswien.com erforderlich.



Das Kunst Haus Wien freut sich auf Ihren Besuch!



