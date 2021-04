Schach-Hype und Hochbegabung am 23. April in „Fannys Friday“

Anschließend: „Fannys Friday Doku“ mit „Wie geht das? – Das radikal Böse“, Start der neuen Serie „Quick Science – Wissen in 3 Minuten“ u. v. m.

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 23. April 2021, widmet sich „Fannys Friday“ um 15.40 Uhr in ORF 1 folgenden Themen: Was steckt hinter der Kultserie „The Queen’s Gambit“? Außerdem: Die Welt der IQ-Tests und Martin Moder über die Intelligenz von Menschen. Anschließend „Fannys Friday Doku“ diesmal mit: „Wie geht das? – Das radikal Böse“. Danach widmet sich „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ verletzten Wildtieren und anderen Exoten, bevor die neue Serie „Quick Science – Wissen in 3 Minuten“ startet. Darauf folgt „Ausgetrickst“ mit einer magischen neuen Folge.

„Fannys Friday“ – Das Magazin (15.40 Uhr)

Der Hype um Schach – wie viel Wahres steckt in der Kultserie „The Queen’s Gambit“? Reporter Michael spricht mit einer jungen Profi-Schachspielerin und setzt sich selbst ans Brett. „Ich bin klüger als die meisten“: Reporterin Paula trifft sich mit einer Hochintelligenten und macht selbst einen IQ-Test. Molekularbiologe Martin Moder spricht in seiner Rubrik „Moder Talking“ über die Intelligenz der Menschen und erklärt, warum wir immer klüger werden. Außerdem: Dacapo des Beitrags „Kakadus sind echte Problemlöser“.

„Fannys Friday Doku: Wie geht das? – Das radikal Böse“ (16.10 Uhr) Diese Ausgabe von „Fannys Friday Doku“ folgt gemeinsam mit dem Deradikalisierungs-Experten Moussa Al-Hassan Diaw und dem Historiker und Islamismus-Experten Heiko Heinisch der Spur des „radikal Bösen“. Der Weg der Radikalisierung verläuft bei Sekten wie Terrororganisationen, bei extremen linken wie rechten Gruppierungen von jeher immer nach ganz klar definierten Mustern. Ein Ausstieg aus radikalen Ideologien ist nur sehr schwer möglich, wie ein ehemaliger Al-Qaida-Sympathisant und eine IS-Sympathisantin erzählen.

„Das Waisenhaus für wilde Tiere“, „Quick Science – Wissen in 3 Minuten“ und „Ausgetrickst“

Auch nach „Fannys Friday Doku“ geht das Programm für das junge Publikum weiter. Um 16.35 Uhr zeigt „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ wieder vielfältige Tierrettungsaktionen am Rande der Kalahari-Wüste. Danach startet die neue Serie „Quick Science – Wissen in 3 Minuten“ (17.10 Uhr), in der vom giftigsten Frosch bis zum schnellsten Zug der Welt so einiges zu lernen ist. Superlativen der Extraklasse sind Thema von Ex-NASA-Ingenieur und YouTube-Star Mark Rober, der in der ersten Folge der pfeilschnellen Wissenssendung u. a. die menschliche Intuition genauer unter die Lupe nimmt – geballtes Wissen in kürzester Zeit! Anschließend kann sich Jung und Alt auf eine neue Episode von „Ausgetrickst“ (17.35 Uhr) mit YouTube-Star und Zauberkünstler Eric Leclerc freuen. Diesmal versucht sich Eric als Detektiv, der betrügerische Machenschaften ans Licht bringt. Andi Knoll ist im Deutschen wie gewohnt als Eric zu hören.

