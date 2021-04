„fidelio“ bringt „Hollywood in Vienna“ in Ihr Wohnzimmer

Umfangreicher Programmschwerpunkt mit allen Konzertausgaben ab 2011 sowie neue, exklusive Behind-the-Scenes-Doku

Wien (OTS) - Das vergangene Jahr war pandemiebedingt auch für Konzertveranstalter kein einfaches. Viele bekannte und beliebte Konzertklassiker, die sonst Fixpunkt im heimischen Kulturkalender sind, konnten nicht stattfinden. Auch das symphonische Gala-Konzert „Hollywood in Vienna“ musste 2021 leider erneut abgesagt werden. Die digitale Klassikplattform „fidelio“ von ORF und Unitel widmet nun „Hollywood in Vienna“ einen umfangreichen Programmschwerpunkt: Alle Konzerte ab 2011 samt einem neu produzierten Behind-the-Scenes-Specials sind nun auf dem digitalen Klassik-Treffpunkt zu sehen.

Mag. (FH) Georg Hainzl, Geschäftsführer von „fidelio“: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir vielen heimischen Kulturbetrieben und Festivals mit ‚fidelio‘ in den vergangenen Monaten eine digitale Ersatzbühne bieten konnten bzw. weiterhin bieten. Für uns stand immer ganz klar das Engagement für die heimische Kulturszene im Vordergrund und gleichzeitig Abwechslung in die heimischen Wohnzimmer zu bringen. Umso mehr freut es mich, dass wir unserem Publikum zahlreiche Galaabende der so beliebten und umjubelten Konzertreihe ‚Hollywood in Vienna‘ zur Verfügung stellen können.“

Dr. Sandra Tomek, Geschäftsführerin von Tomek Productions und Produzentin von ‚Hollywood in Vienna‘: „Es war aufgrund der Corona-Pandemie kein leichter Schritt für uns, unsere Konzerte letztes und auch dieses Jahr abzusagen. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass unsere Produktionen, bei denen Künstler aus aller Welt auftreten, auf ‚fidelio‘ weiterhin für unser Publikum sichtbar sind!“

Red-Carpet-Feeling für Zuhause

Mit dem Red-Carpet-Galakonzert „Hollywood in Vienna“ wird regelmäßig der populären Hollywoodmusik gehuldigt. Eine breite Palette an monumentalen, Oscar-prämierten Meisterwerken von Hans Zimmer, John Williams, Danny Elfman, James Horner, Howard Shore u. v. a wird in einer aufregend arrangierten Show mit fantasievoller Video- und Lichtinszenierung von bekannten Künstlern und Musikern wie den Opernstars Daniela Fally und Ramón Vargas, Größen aus dem Pop-Bereich wie Randy Newman, Al Jarreau oder Lebo M, Instrumentalsolisten wie den Pianisten František Janoska und Olga Scheps, Geigentalent Yury Revich oder Musicallieblingen wie Drew Sarich und Ethan Freeman sowie vielen anderen dargeboten und in der prachtvollen Konzerthauskulisse zum Leben erweckt. Jährlich wird dabei ein bedeutender Filmmusikkomponist der Gegenwart mit dem „Max Steiner Achievement Award“ geehrt.

Auf dem Programm des Themenschwerpunkts stehen alle „Hollywood in Vienna“-Konzertabende seit 2011 mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien aus dem Wiener Konzerthaus, die ein abwechslungsreiches Programm und Red-Carpet-Feeling für Zuhause versprechen.

Darunter etwa das Konzert von 2018 „The World of Hans Zimmer“, bei dem Hans Zimmer, einer der erfolgreichsten Filmkomponisten Hollywoods und bekannt u. a. für die Musik von „Der König der Löwen“, „Fluch der Karibik“, oder „Inception“, geehrt wurde. Dabei waren seine orchestralen Filmkompositionen in Form der Original-Arrangements aus den Filmen erstmals in einem klassischen Konzertsaal zu hören. Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien, der Chor „Neue Wiener Stimmen“, Starsopranistin Valentina Nafornita, Golden-Globe-Gewinnerin Lisa Gerrard und weitere Top-Musiker/innen und Solist/innen aus dem direkten Umfeld Hans Zimmers präsentieren die überwältigenden Klangwelten seiner Kompositionen.

Ein besonderes Doku-Special mit dem Titel „Hollywood in Vienna – Wie die Filmmusik nach Hause kam“, das dem Publikum exklusive Einblicke in die Proben gewährt und die Künstler/innen bei den Vorbereitungen zum Konzert begleitet, feiert im Rahmen des Programmschwerpunkts auf fidelio ebenfalls Premiere.

Die Produktionen im Überblick:

Hollywood in Vienna – Magic Moments, 2011

Hollywood in Vienna – A Tribute to Lalo Schifrin, 2012

Hollywood in Vienna – A Tribute to James Horner, 2013

Hollywood in Vienna – A Tribute to Randy Newman, 2014

Hollywood in Vienna – A Tribute to James Newton Howard, 2015 Hollywood in Vienna – The Sound of Space & Alexandre Desplat, 2016 Hollywood in Vienna – Fairy Tales & Danny Elfman, 2017

Hollywood in Vienna – The World of Hans Zimmer, 2018

Hollywood in Vienna – A Night at the Oscars and Gabriel Yared, 2019 Hollywood in Vienna – Wie die Filmmusik nach Hause kam, 2021

Über „fidelio“

„fidelio“ (www.myfidelio.at), der digitale Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel, zeichnet sich durch inhaltliche Qualität und Breite, aufwendige Redaktion und ansprechende Kuratierung sowie eine leicht zu bedienende Technik aus: ein Abonnement für alle Inhalte. Inhaltlich stützt sich „fidelio“ auf vier Säulen: eine weitreichende Klassithek, mehrere herausragende Live-Events monatlich direkt aus den bedeutendsten Konzertsälen, Opernhäusern und Open-Air-Spielstätten, weiters einen Tune-in-Kanal mit redaktionell kuratiertem Programm sowie eine umfangreiche Editorial-Schiene, die Hintergrundinformationen zu Künstlern, Orchestern, Dirigenten, Komponisten etc. bietet. Insgesamt verfügt „fidelio“ über mehr als 1.500 Stunden Programm aus sieben Jahrzehnten, das durch die Zusammenarbeit mit ORF, Unitel und renommierten Kulturinstitutionen laufend erweitert wird.

Über „Hollywood in Vienna“

„Hollywood in Vienna“ ist eine Red-Carpet-Filmmusik-Gala im Wiener Konzerthaus, in der die Stadt Wien jährlich den prestigeträchtigen „Max Steiner Film Music Achievement Award“ an die renommiertesten Filmmusikkomponisten unserer Zeit verleiht. Die Gala hat sich als führendes Filmmusik-Konzert weltweit etabliert und wird über TV in über 35 Länder weltweit ausgestrahlt.

Das Gala-Konzert wurde 2007 von Sandra Tomek, Tomek Productions, initiiert und wird seither von Tomek Productions und dem echo medienhaus produziert. Als Koproduzent fungiert Michael Balgavy. Die Gala erinnert auch an die Komponisten, die im 20. Jahrhundert aus Wien emigrierten, um in Hollywood den klassischen Hollywood-Sound zu begründen. Zu den Komponisten zählten u. a. Erich Wolfgang Korngold, Max Steiner und Arnold Schönberg.

In den vergangenen Jahren wurden weltbekannte Filmmusikkomponisten wie Danny Elfman, Alexandre Desplat, Randy Newman, Hans Zimmer und zuletzt Gabriel Yared als Preisträger geehrt.

Über Tomek Productions

Tomek Productions erstellt multimediale Eigenproduktionen sowie Showformate für internationale (Tournee)-Veranstalter und hat sich mit Konzertproduktionen wie „The World of Hans Zimmer“, welches bereits in den größten Arenen Europas – von der O2 Arena in London bis zur VTB Arena in Moskau – zu sehen war, als Marktführer im Bereich Filmmusik etabliert.

