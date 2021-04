ORF III überträgt „Abschied von Hugo Portisch“ am 29. April

Live ab 14.30 Uhr, anschließend dreiteilige Biografie-Verfilmung „Hugo Portisch – Aufregend war es immer“

Wien (OTS) - Hugo Portisch, einer der bedeutendsten Journalisten in der Geschichte der Zweiten Republik, verstarb am 1. April 2021 im Alter von 94 Jahren. Am Donnerstag, dem 29. April, wird er um 15.00 Uhr im engen Kreis aus Familie, Freunden und Wegbegleitern beigesetzt. ORF III überträgt die Trauer-Zeremonie, die aufgrund der pandemiebedingten Sicherheitsmaßnahmen öffentlich nicht zugänglich ist, live und gibt so ganz Österreich die Möglichkeit, von seinem „Geschichtslehrer der Nation“ Abschied zu nehmen.

Die Übertragung startet im Rahmen von „ORF III LIVE“ bereits ab 14.30 Uhr. ORF-Chefkorrespondent Roland Adrowitzer meldet sich aus dem ORF-III-Studio im ORF-Zentrum und blickt auf das bewegte Leben und Wirken Hugo Portischs zurück, der nicht zuletzt auch eine der prägendsten Persönlichkeiten in der Geschichte des ORF war. Weiters begrüßt er den langjährigen Portisch-Verleger Hannes Steiner zum Gespräch.

Um 15.00 Uhr schaltet ORF III live zum Begräbnis, das coronabedingt nur im engsten Bekanntenkreis der Journalistenlegende stattfinden kann. Unter den geladenen Gästen sind neben Familie und Freunden u. a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Gattin Doris Schmidauer, Bundespräsident a. D. Heinz Fischer, der ehemalige Bundeskanzler Franz Vranitzky, Außenminister Alexander Schallenberg, Wiens Landeshauptmann Michael Ludwig und der Bürgermeister von St. Pölten, Matthias Stadler (beide Städte hatten Hugo Portisch mit der Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet), sowie der Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer, Christoph Leitl. Unter den Trauergästen werden auch ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber, die Historiker Oliver Rathkolb, Manfried Rauchensteiner und Gerald Stourzh, Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon und Presse-Chefredakteur Rainer Nowak, TV-Journalistin Barbara Stöckl, Publizist Paul Lendvai und Donau-Finanz-Geschäftsführer Michael Kraus erwartet.

Die Trauerreden halten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Journalist und enge Portisch-Freund Heinz Nußbaumer. Für die musikalische Umrahmung sorgt auf Wunsch des Verstorbenen das Quintett „Hot Jazz Ambassadors“.

Vor der Übertragung zeigt ORF III ab 13.00 Uhr mit „Österreich II – Aufbruch aus dem Chaos“ einen Teil von Hugo Portischs und Sepp Riffs epochaler Dokumentarreihe. Anschließend an die rund 60-minütige Trauerfeier erinnert ORF III mit der Doku-Trilogie „Hugo Portisch – Aufregend war es immer“ (ab ca. 16.05 Uhr) nach der gleichnamigen Biografie ein weiteres Mal an den Doyen des österreichischen Qualitätsjournalismus, der bis zuletzt dafür Sorge trug, komplexe politische und historische Zusammenhänge verständlich aufzubereiten und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Regie führten Karo Wolm und Wolfgang Winkler.

