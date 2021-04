Moosbrugger: Breitbandausbau - Gleiche Chancen für ländliche Regionen

Landwirtschaftskammer: Breitband gehört zur Grundausstattung für Haus und Hof

Wien (OTS) - "Ein leistungsfähiger Anschluss an die digitale Welt in Form eines Breitband-Internets gehört zur Grundausstattung eines modernen Bauernhofs. Mit den nun geplanten 1,4 Mrd. Euro für den Ausbau des Breitbandnetzes ermöglicht die Bundesregierung auch ländlichen Regionen dieselben Chancen wie den Ballungszentren. Gut funktionierende und leistungsfähige digitale Verbindungen sind nämlich unabdingbar für lebendige Dorfgemeinschaften in peripheren Gebieten des Landes. Sie schaffen die Basis für digitalisierte Bauernhöfe, Stichwort 'Landwirtschaft 4.0', sind die Voraussetzung für bäuerliche Angebote wie Urlaub am Bauernhof, Direktvermarktung, Schule am Bauernhof, Green Care und vieles andere mehr und bilden für junge Menschen, vor allem für gut ausgebildete Frauen, die Möglichkeit und einen starken Anreiz, in der Gemeinde zu bleiben beziehungsweise nach Abschluss der Ausbildung in der Stadt wieder auf das Land zurückzukehren. Mit dem angekündigten 'Breitband-Turbo' schafft die Bundesregierung dafür die Grundlage", begrüßt Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer (LK) Österreich, das Vorhaben der Bundesregierung, 1,4 Mrd. Euro in den Breitbandausbau zu investieren.

Ausbau: Fairer Interessenausgleich

"Die LK Österreich hat sich seit vielen Jahren für einen flächendeckenden Breitbandausbau eingesetzt. Der Einsatz sich rasch entwickelnder neuer Technologien im ländlichen Raum und vor allem im Agrarsektor erfordert ein schnelles Internet. Um den Breitbandausbau erfolgreich für alle Beteiligten durchführen zu können, müssen die Sorgen und Bedürfnisse der Bevölkerung und insbesondere der Anrainer von Telekommunikationsanlagen ernst genommen werden. Dies gilt ganz besonders auch für die vom Ausbau betroffenen Grundeigentümer. Für die Landwirtschaftskammer Österreich kann das Ziel eines raschen Breitbandausbaus nur dann zügig realisiert werden, wenn der Ausbau auf einem fairen Interessenausgleich aller Beteiligten aufbaut", so Moosbrugger. (Schluss)

