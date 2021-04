Spatenstich: VMF Immobilien baut exklusives Wohnprojekt in Graz Liebenau

Auf einem 13.398 Quadratmeter großen Grundstück werden bis Herbst 2022 154 exklusive Wohnungen zwischen 36 und 80 Quadratmeter mit viel Grünraum entstehen.

Wien (OTS) - Graz wächst, und das beachtlich: 2019 lebten 292.269 Menschen in Graz und das sind um 26,9 Prozent mehr als noch 1989. Das braucht Wohnraum und die VMF Immobilien GmbH schafft diesen in höchster Qualität und mit viel Grünraum. Vor kurzem fand der Spatenstich des Projektes „Wohnen im Park“ in der Eichbachgasse 17A im beliebten Grazer Stadtteil Liebenau statt. In Anwesenheit von DI Doris Enzensberger-Gasser, Geschäftsführerin Lieb Bau Weiz, Christian Voithofer, Geschäftsführer des Bauträgers und Projektentwicklers VMF Immobilien GmbH und DI Michael Bauer, Geschäftsführer Hochbau, COO, Leyrer & Graf wurde der offizielle Startschuss für ein exklusives Wohnbauprojekt auf einem 13.398 Quadratmeter großen Grundstück gegeben. Innerhalb der nächsten Monate sollen auf dieser Fläche 154 exklusive Wohnungen zwischen 36 und 80 Quadratmeter entstehen. Christian Voithofer, Geschäftsführer der VMF Immobilien GmbH: „Es freut uns, dass die VMF Immobilien nach zahlreichen Projekten in Wien und Niederösterreich nun ihr erstes Projekt im Heimatbundesland der Familie Voithofer entwickelt. Es ist zugleich auch der Auftakt für viele weitere Immobilien-Engagements in der Steiermark.“ Eine Fertigstellung des Projektes ist bis Herbst 2022 geplant.

Der Parkcharakter bleibt erhalten

Nachdem das Projekt auf einem Gelände mit viel altem Baumbestand entsteht, wurde besonderer Wert auf die Erhaltung großzügiger Grünflächen gelegt. „Der Parkcharakter des Geländes soll unbedingt erhalten bleiben und bietet in Zukunft den Bewohnern neben den wohnungseigenen Freiflächen wie Balkonen, Terrassen und Eigengärten zusätzlichen Raum für Erholung mitten in der Stadt“, so Voithofer. Darüber hinaus werden alle Wohnungen modern und hochwertig ausgestattet und gewährleisten so barrierefreien Wohnkomfort auf höchstem Niveau. Der eigene PKW findet Platz in der hauseigenen Tiefgarage.

Spitzenlage und Top-Anbindung

Liebenau ist ein aufstrebender Stadtteil von Graz Ost, der mit einer guten öffentlichen Infrastruktur und einer Spitzenlage überzeugt. Sämtliche infrastrukturelle Einrichtungen und öffentlichen Verkehrsanbindungen sind bequem fußläufig erreichbar. Neben einem urbanen Flair und vielen Sporteinrichtungen sind auch Naherholungsgebiete nicht weit. Mit den bereits eingeleiteten Ausbauarbeiten der örtlichen Infrastruktur wird dieser Stadtteil in den kommenden Jahren eine weitere Standortaufwertung erfahren.

Fotos (Credit: VMF Immobilien GmbH) unter: https://flic.kr/s/aHsmVr8imk

Fotobeschreibung Spatenstich: (v.L.) DI Doris Enzensberger-Gasser, Geschäftsführerin Lieb Bau Weiz; Christian Voithofer, Geschäftsführer des Bauträgers und Projektentwicklers VMF Immobilien GmbH; DI Michael Bauer, Geschäftsführer Hochbau, COO, Leyrer & Graf

Rückfragen & Kontakt:

Unlimited Communications GmbH

Stephan Scoppetta, Managing Partner

Mobil: +43 (0) 664 124 29 76

E-Mail: s.scoppetta @ unlimited-communications.at