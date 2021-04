Was sagt das Grundbuch? willhaben und IMMOunited haben das Jahr 2020 in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland genauer untersucht

Die meisten Transaktionen gab es in Wien in Donaustadt, in Niederösterreich in Baden, im Burgenland in Neusiedl am See

Knapp 10,5 Mio. Euro kostete das hochpreisigste Einfamilienhaus (Wien)

Das größte Grundstück wechselte in St. Aegyd am Neuwalde (Niederösterreich) den Eigentümer

Im Rahmen der gemeinsamen Jahresanalyse der Immobilienplattform willhaben und dem Grundbuchexperten IMMOunited wurden die Transaktionsanzahl, Top-Deals sowie Transaktionssummen und die größten Grundstücksverkäufe aus 2020 analysiert. Dabei ergaben sich erneut spannende Einblicke in das Transaktionsgeschehen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. So gab es die meisten Transaktionen in Wien im 22. Bezirk (Donaustadt), in Niederösterreich in Baden und im Burgenland in Neusiedl am See. Die Schlusslichter bilden jeweils Wien im 1. Bezirk (Innere Stadt), Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich) und Rust (Burgenland). Die mit Abstand hochpreisigste Transaktion gab es in Wien im 6. Bezirk (Mariahilf), wo ein Zinshaus für rund 41 Millionen Euro den Eigentümer wechselte.

Hier die spannendsten Ergebnisse aus der Analyse:

Top 3 Spitzenreiter-Bezirke in den Bundesländern (Meiste Immobilien-Transaktionen absolute Zahlen)

Wien

1.688 in Wien 22., Donaustadt

1.235 in Wien 10., Favoriten

1.054 in Wien 21., Floridsdorf

Niederösterreich

1.357 in Baden

1.099 in Tulln

1.064 in Gänserndorf

Burgenland

456 in Neusiedl am See

368 in Oberwart

345 in Eisenstadt-Umgebung

Die drei Bezirke mit den wenigsten Transaktionen in den Bundesländern – absolute Zahlen

Wien

145 in Wien 1., Innere Stadt

168 in Wien 8., Josefstadt

249 in Wien 6., Mariahilf

Niederösterreich

72 in Waidhofen an der Ybbs

162 in Zwettl

173 in Lilienfeld

Burgenland

10 in Rust

112 in Jennersdorf

150 in Eisenstadt

Wohnungen und Einfamilienhäuser: Die 10 Top-Transaktionen – nach Kaufpreis

Wien

10,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 18., Währing

8,7 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Wien 1., Innere Stadt

7,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 18., Währing

6,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 19., Döbling

6,5 Mio. Euro, eine Wohnung in Wien 1., Innere Stadt

6,2 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Wien 9., Alsergrund

6,1 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 19., Döbling

5,5 Mio. Euro, eine Wohnung in Wien 1., Innere Stadt

5,4 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Wien 1., Innere Stadt

5,3 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Wien 9., Alsergrund

Niederösterreich

3,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Klosterneuburg

3,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Klosterneuburg

3,2 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Baden

2,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Klosterneuburg

2,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf

2,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Baden

2,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Brunn am Gebirge

2,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Unterwaltersdorf

1,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Klosterneuburg

1,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Spillern

Burgenland

1,2 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Sieggraben

890.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Podersdorf am See

869.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Neufeld an der Leitha

756.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Wiesen

704.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Neusiedl am See

700.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Neusiedl am See

680.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Gols

675.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Purbach am Neusiedler See

635.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Neufeld an der Leitha

610.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Purbach am Neusiedler See

Die zehn größten Transaktionen – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

Wien

40,6 Mio. Euro, ein Zinshaus in Wien 6., Mariahilf

40,2 Mio. Euro, ein Rechenzentrum in Wien 11., Simmering

30,8 Mio. Euro, ein Gebäude in Wien 11., Simmering

30,1 Mio. Euro, ein Logistikzentrum in Wien 11., Simmering

28,8 Mio. Euro, ein Zinshaus in Wien 1., Innere Stadt

27,0 Mio. Euro, ein Gebäude in Wien 2., Leopoldstadt

25,5 Mio. Euro, ein Gebäude in Wien 23., Liesing

22,0 Mio. Euro, ein Gebäude in Wien 11., Simmering

20,0 Mio. Euro, ein Gebäude mit Wohnungen und Restaurant in Wien 19., Döbling

19,9 Mio. Euro, ein Gebäude in Wien 3., Landstraße



Niederösterreich

26,0 Mio. Euro, eine Logistikhallenreihe in Enzersdorf an der Fischa

25,0 Mio. Euro, ein Gebäude in Vösendorf

18,1 Mio. Euro, ein Bürogebäude in Wiener Neudorf

11,1 Mio. Euro, ein Gebäude in Perchtoldsdorf

9,0 Mio. Euro, ein Grundstück in Vösendorf

9,0 Mio. Euro, ein Grundstück in Haslau-Maria Ellend

8,5 Mio. Euro, ein Gebäude mit Maschinenhalle in Oberwaltersdorf

8,0 Mio. Euro, ein Gebäude in Stockerau

8,0 Mio. Euro, ein Grundstück in Klosterneuburg

7,3 Mio. Euro, ein Gebäude in Baden



Burgenland

23,0 Mio. Euro, ein Fachmarktzentrum in Kittsee

19,8 Mio. Euro, ein Gebäude in Neusiedl am See

14,0 Mio. Euro, ein Gebäude in Eisenstadt

6,1 Mio. Euro, ein Pflegekompetenzzentrum in Strem

3,9 Mio. Euro, ein Gebäude in Müllendorf

3,8 Mio. Euro, ein Grundstück in Neusiedl am See

3,5 Mio. Euro, ein Betriebsgebäude in Neudörfl

3,2 Mio. Euro, Gebäude in Jennersdorf

2,7 Mio. Euro, Mehrfamilienhaus in Eisenstadt

2,0 Mio. Euro, ein Grundstück in Eisenstadt

Die 10 Top Grundstück-Deals nach Fläche

Wien

98.000 m² in Wien 22., Donaustadt

71.000 m² in Wien 21., Floridsdorf

39.000 m² in Wien 10., Favoriten

36.000 m² in Wien 10., Favoriten

17.000 m² in Wien 18., Währing

17.000 m² in Wien 22., Donaustadt

16.000 m² in Wien 22., Donaustadt

16.000 m² in Wien 22., Donaustadt

15.000 m² in Wien 10., Favoriten

15.000 m² in Wien 10., Favoriten

Niederösterreich

2,3 Mio m² in St. Aegyd am Neuwalde

390.000 m² in Hainfeld

320.000 m² in Kilb

272.000 m² in Loich

242.000 m² in Groß-Enzersdorf

213.000 m² in Haugsdorf

189.000 m² in Pleissing

157.000 m² in Groß-Enzersdorf

152.000 m² in St. Leonhard am Forst

129.000 m² in Unterstinkenbrunn



Burgenland

217.000 m² in Deutsch Schützen

181.000 m² in Stegersbach

153.000 m² in Wallern im Burgenland

150.000 m² in Neudorf

112.000 m² in Mogersdorf

109.000 m² in Pama

91.000 m² in Mischendorf

86.000 m² in Pama

78.000 m² in Frankenau-Unterpullendorf

76.000 m² in Großwarasdorf

Methodik

Um ein möglichst vollständiges und realistisches Abbild für den jeweiligen Zeitraum (01.01.2020 - 31.12.2020) sicherzustellen, erfolgt die Grundbuch-Analyse stets nach Kaufvertragsdatum und ein Quartal weiter zurückliegend, um auch langwierigen Verbücherungsprozessen etc. entsprechend Rechnung zu tragen. Stichtag der Auswertung ist der 06.04.2021.

