„Bewusst gesund – Das Magazin“: Lärmbelastung – eine unterschätzte Gefahr, Sport bei Allergie und Digital Health

Außerdem am 24. April um 17.30 Uhr in ORF 2: Bauchspeicheldrüsenkrebs – Fortschritte bei Forschung und Therapie & Algen als Nahrungsmittel

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 24. April 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Lärmbelastung – eine unterschätzte Gefahr

Europaweit fühlen sich 22 Millionen Menschen von dauerhaft hoher Lärmbelastung in ihrer unmittelbaren Umgebung stark gestört. Die Lärmgeschädigten werden immer jünger und das vor allem durch Freizeitlärm. Neben anatomischen Schäden am Ohr entstehen auch indirekte Schäden – dazu zählen Depressionen, Angststörungen und Schlafstörungen. Gestaltung: Larissa Putz.

Sport bei Allergie

Eine harmlose Stubenfliege vermag es ebenso wie Gräser, Äpfel oder Erdnüsse: eine Allergie bei Menschen auszulösen. Besonders viele Österreicher/innen sind von der sogenannten Pollenallergie betroffen. Darunter versteht man eine überschießende Reaktion des Immunsystems auf die Eiweiße einer oder mehrerer Pollentypen. Am häufigsten sind die Birken- oder Gräserpollen-Allergie. Der Körper reagiert auf die an sich harmlosen Stoffe mit einer Ausschüttung von Histamin. Dieses körpereigene Hormon führt im Überschuss zu einer Reizung der Augen, der Nasenschleimhaut und zu anderen Symptomen. Unter welchen Voraussetzungen Allergiker/innen die Natur genießen können und worauf sie besonders achten sollten, erklärt Prim. Dr. Fritz Horak, Ärztlicher Leiter des Allergiezentrums Wien West, in „Bewusst gesund“.

Bauchspeicheldrüsenkrebs – Forschung und Therapie

Ein ziehender Schmerz im Oberbauch, Unwohlsein, Appetitlosigkeit:

Solche harmlosen Beschwerden können erste Anzeichen für Bauchspeicheldrüsenkrebs sein. Das Pankreaskarzinom ist eine der aggressivsten Krebserkrankungen, die Lebenserwartung nach einer solchen Diagnose ist meist kurz. Da die Bauchspeicheldrüse häufig erst spät Probleme verursacht, ist auch eine Früherkennung schwierig. Bei vollständiger Entfernung des Tumors ist aber auch diese bösartige Krebsart heilbar. Die Methoden zur Diagnostik und Behandlung haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert und auch die Forschung macht Fortschritte. Gestaltung: Silke Tabernik.

Digital Health

Seit Jahren wird über Digitalisierung im Gesundheitswesen diskutiert, doch die Umsetzung erfolgte nur sehr schleppend. Die Pandemie hat diese Entwicklung stark beschleunigt. Plötzlich wurde etwa das E-Rezept eingeführt, viele Mediziner/innen bieten Online-Sprechstunden an und mit der Corona-Schutzimpfung wurde auch der E-Impfpass eingeführt. Viele Menschen stehen diesen Entwicklungen jedoch skeptisch gegenüber. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn stellt unterschiedliche Anwendungen von „Digital Health“ vor und erklärt die Vorteile für die Patientinnen und Patienten.

Algen als Nahrungsmittel

Algen gelten als Nahrungsmittel der Zukunft und als alternative Eiweißquelle. Sie sind einfach zu produzieren, brauchen wenig Energie, kaum Dünger und keinerlei Pestizide. Außerdem sind sie gesundheitlich empfehlenswert und wachsen unter anderem mitten in Niederösterreich. Doch nicht jeder mag den Algengeschmack. Ein Ernährungswissenschafter hat auch dafür eine Lösung gefunden, die den Geschmackssinn überlisten könnte. Gestaltung: Christian Kugler.

