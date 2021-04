TPA Steuerberatung: Mojca Mlakar wird Partnerin in Slowenien

Mojca Mlakar ist seit 2008 bei TPA in Slowenien tätig und sie hat sich fachlich wie menschlich zu einem unverzichtbaren Teil des Unternehmens entwickelt. Mit ihrer Expertise leistet sie einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung von TPA. Wir freuen uns sehr, dass Sie nunmehr auch Teil unseres Führungsteams ist. Leopold Kühmayer, Partner bei TPA Steuerberatung

Wien/Laibach (OTS) - Der slowenische Standort der TPA Steuerberatung hat dieses Jahr Verstärkung auf Partnerebene bekommen. Die Steuerberaterin Mojca Mlakar (42) wurde mit Anfang des Jahres zur Partnerin ernannt.

Mojca Mlakar ist seit dreizehn Jahren in Laibach (Slowenien) für TPA tätig. Die gebürtige Slowenin studierte an der Universität in Laibach und ist eine erfahrene Steuer-Allrounderin. Ihre fachlichen Schwerpunkte hat die Top-Expertin in den Bereichen Bilanzierung, Umsatzsteuer und Lohnverrechnung gesetzt. Mojca Mlakar berät zudem internationale Kunden zu direkten und indirekten Steuern sowie zu Fragen des Arbeitsrechts.

Leopold Kühmayer, TPA Partner und Mitglied des Management Teams in Österreich „ Mojca Mlakar ist seit 2008 bei TPA in Slowenien tätig und sie hat sich fachlich wie menschlich zu einem unverzichtbaren Teil des Unternehmens entwickelt. Mit ihrer Expertise leistet sie einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung von TPA. Wir freuen uns sehr, dass Sie nunmehr auch Teil unseres Führungsteams ist. “

TPA Steuerberatung, Pionier der Branche

Als Pionier der Branche startete das österreichische Steuerberatungsunternehmen TPA bereits 1993 die Expansion in die mittel- und osteuropäischen Nachbarländer. In Ungarn wurde der erste Standort außerhalb Österreichs eröffnet, es folgten Tschechien, Slowakei, Slowenien, Polen, roatien, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Albanien und Montenegro.

TPA: Zahlen & Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Mittel- und Südosteuropa. Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

Die TPA Gruppe ist ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance. Das Baker Tilly International Netzwerk besteht aktuell aus 123 unabhängigen Mitgliedern in 148 Ländern mit insgesamt 37.000 Mitarbeitern und zählt mit diesem Angebot zu den „Top Ten“ der weltweit tätigen Beratungsnetzwerke.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Gerald Sinabell

Head of Corporate Communications

T. 01 588 35-428

gerald.sinabell @ tpa-group.at



Mag. Isabel Segrelles

Corporate Communications

T. 01 588 35-217

isabel.segrelles-vaello @ tpa-group.at