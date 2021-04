Familienbund: Lesen stärkt Kinder

Österreichweites Lese- und Geschichtenfestival zum Welttag des Buches 23.4.-9.5.2021

Wien/St.Pölten (OTS) - Lesen macht Spaß und stärkt genau die Kompetenzen, die helfen, sich gut in der Welt des Internets zurecht zu finden. Auch dieses Jahr lädt der Familienbund Familien und besonders Kinder zu einem Lese- und Geschichtenfestival ein. Heuer, Corona geschuldet, findet das Festival zum ersten Mal online über zwei Wochen als kostenloses Streaming Angebot statt“, berichtet Familienbund-Präsident, Mag. Bernhard Baier.

Ein vielfältiges Angebot erwartet die Besucherinnen und Besucher: Es reicht von einer Geschichtenwanderung mit Cordula Meßenböck über Afrikanische Trommelgeschichten mit Patrick Addai bis zu Lesungen, wie: „Die entlaufene Kuh“ mit Viktoria Pernsteiner und Märchen von Zwergen, Elfen und Feen mit Nina Stögmüller.

„Lesen muss mit Freude und Fantasie verknüpft werden. Geschichten, Märchen, Erzählungen laden dazu ein, zuzuhören, zu verstehen und auch zu fragen. Genau dafür bietet das Lese- und Geschichtenfestival den idealen Rahmen “ freut sich der Familienbund-Präsident und bedankt sich beim Team aus Oberösterreich für dieses großartige Angebot, das allen Familien und auch allen Schulen in ganz Österreich zur Verfügung steht.

Auf Initiative der Büchergilde von Barcelona in den 20er Jahren, schenken die Menschen in Katalanien einander Bücher zum Namenstag des Volksheiligen Sant Jordi (Sankt Georg). „Eine schöne Tradition, der wir seit 1995 den Welttag des Buches am 23. April zu verdanken haben. Gerne führen wir diese fort und verschenken Geschichten“, freut sich Bernhard Baier.

Um zu diesem Angebot zu gelangen ersuchen wir um Anmeldung unter: https://ooe.familienbund.at/de/events/lesefestival.html

Der Stream zum Lese- und Geschichtenfestival ist beliebig oft und kostenlos abrufbar im Zeitraum vom 23.4.- 9.5.2021.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Familienbund

Marietheres van Veen

Pressesprecherin

++43 664 3824285

presse @ familienbund.at

www.familienbund.at