Was sagt das Grundbuch? willhaben und IMMOunited haben das Jahr 2020 in Oberösterreich und Salzburg genauer unter die Lupe genommen

Die meisten Transaktionen gab es in Oberösterreich in Linz-Stadt, in Salzburg in Salzburg Stadt

Knapp 4,7 Mio. Euro kostete die hochpreisigste Wohnung, verkauft in Gmunden (Oberösterreich)

Das größte Grundstück wechselte in Bürmoos (Salzburg) den Eigentümer



Im Rahmen der gemeinsamen Jahresanalyse der Immobilienplattform willhaben und dem Grundbuchexperten IMMOunited wurden die Transaktionsanzahl, Top-Deals sowie Transaktionssummen und die größten Grundstücksverkäufe aus 2020 analysiert. Dabei ergaben sich erneut spannende Einblicke in das Transaktionsgeschehen in Oberösterreich und Salzburg. So gab es die meisten Transaktionen in Oberösterreich in Linz-Stadt, in Salzburg in Salzburg-Stadt. Die Schlusslichter bilden jeweils Eferding in Oberösterreich und Tamsweg in Salzburg. Die mit Abstand hochpreisigste Transaktion gab es in Salzburg-Stadt, wo ein Bürogebäude für rund 89,3 Millionen Euro verkauft wurde.

Die spannendsten Ergebnisse aus der Analyse:

Top 3 Spitzenreiter-Bezirke in den Bundesländern (Meiste Immobilien-Transaktionen absolute Zahlen)

Oberösterreich

1.181 in Linz-Stadt

1.018 in Linz-Land

944 in Gmunden

Salzburg

1.245 in Salzburg-Stadt

1.074 in Salzburg-Umgebung

929 in Zell am See

Die drei Bezirke mit den wenigsten Transaktionen in den Bundesländern – absolute Zahlen

Oberösterreich

141 Eferding

200 Rohrbach

205 Schärding



Salzburg

86 in Tamsweg

347 Hallein

665 Sankt Johann im Pongau

Wohnungen und Einfamilienhäuser: Die 10 Top-Transaktionen – nach Kaufpreis

Oberösterreich

4,7 Mio. Euro, eine Wohnung in Gmunden

4,0 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Mondsee

3,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Grieskirchen

3,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Unterach

3,6 Mio. Euro, eine Villa in Steinbach am Attersee

3,1 Mio. Euro, ein Penthouse in Mondsee

3,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Leonding

2,4 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Linz

2,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Mondsee

2,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Altmünster

Salzburg

4,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Salzburg-Stadt

3,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in St. Johann im Pongau

3,6 Mio. Euro, eine Wohnung in Salzburg-Stadt

3,4 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Salzburg-Aigen

3,4 Mio. Euro, eine Wohnung in Salzburg-Stadt

3,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Salzburg-Stadt

3,2 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Maria Alm am Steinernen Meer

3,1 Mio. Euro, eine Wohnung in Salzburg-Stadt

3,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Salzburg-Stadt

2,8 Mio. Euro, eine Wohnung in Salzburg-Stadt

Die zehn größten Transaktionen – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

Oberösterreich

24,2 Mio. Euro, ein Betriebsgebäude in Linz

14,3 Mio. Euro, ein Bürogebäude in Leonding

14,1 Mio. Euro, ein Gebäude in St. Marien

11,6 Mio. Euro, ein Gebäude in Vorchdorf

9,0 Mio. Euro, ein Gebäude in Tumeltsham

8,4 Mio. Euro, ein Gebäude in Linz

8,2 Mio. Euro, ein Grundstück in St. Marienkirchen bei Schärding

6,8 Mio. Euro, ein Fachmarktzentrum in Wels

6,6 Mio. Euro, ein Gebäude in Linz

6,4 Mio. Euro, ein Gebäude in Linz

Salzburg

89,3 Mio. Euro, ein Bürogebäude in Salzburg-Stadt

27,1 Mio. Euro, eine Schule in Salzburg-Stadt

19,1 Mio. Euro, ein Bürogebäude in Puch bei Hallein

18,0 Mio. Euro, ein Grundstück in Salzburg-Stadt

12,5 Mio. Euro, ein Gewerbekomplex in Bergheim

11,1 Mio. Euro, ein Gebäude in Salzburg-Stadt

11,0 Mio. Euro, ein Geschäftsgebäude in Anif

10,8 Mio. Euro, ein Bürogebäude in Salzburg-Stadt

10,6 Mio. Euro, ein Gebäude in Salzburg-Stadt

9,5 Mio. Euro, ein Gebäude in Salzburg-Stadt

Die 10 Top Grundstück-Deals nach Fläche

Oberösterreich

136.000 m² in St. Marienkirchen bei Schärding

125.000 m² in Neukirchen an der Enknach

118.000 m² in Aigen-Schlägl

109.000 m² in Geinberg

109.000 m² in Geinberg

107.000 m² in Rainbach im Innkreis

103.000 m² in Reichenau im Mühlkreis

101.000 m² in Wendling

98.000 m² Peuerbach

93.000 m² in Neumarkt im Mühlkreis



Salzburg

366.000 m² in Bürmoos

51.000 m² in Bischofshofen

50.000 m² in Strobl

45.000 m² in Köstendorf

44.000 m² in Mittersill

36.000 m² in St. Johann im Pongau

36.000 m² in St. Johann im Pongau

36.000 m² in Straßwalchen

32.000 m² in Salzburg-Stadt

31.000 m² in Bad Gastein

Methodik

Um ein möglichst vollständiges und realistisches Abbild für den jeweiligen Zeitraum (01.01.2020 - 31.12.2020) sicherzustellen, erfolgt die Grundbuch-Analyse stets nach Kaufvertragsdatum und ein Quartal weiter zurückliegend, um auch langwierigen Verbücherungsprozessen etc. entsprechend Rechnung zu tragen. Stichtag der Auswertung ist der 06.04.2021.

