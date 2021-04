durchblicker: Run auf Immokredite - trotz gestiegener Preise und erster Signale für Zinserhöhungen

Die Nachfrage nach Immobilienkrediten ist auch in der Krise ungebrochen. Das Finanzierungsvolumen bei durchblicker hat sich 2020 um 54 % erhöht. Gleichzeitig sehen die Finanzexperten des Tarifvergleichsportals erste Indikatoren für die Erhöhung von Fixzinssätzen und die Immobilienpreise steigen nach wie vor stark. Aktuell findet man noch historisch günstige Angebote mit langen Fixzinszeiträumen: Jetzt ist der ideale Zeitpunkt fürs Umschulden bei Hypothekarkrediten.

am 22. April 2021. Der Wunsch nach dem Eigenheim – vorzugsweise im Grünen – hat sich bei vielen Österreicherinnen und Österreichern in der Pandemie verstärkt. Das zeigen aktuelle Daten von durchblicker, Österreichs größtem Tarifvergleichsportal, das Finanzierungsangebote von über 60 unterschiedlichen Partnern vergleicht. „Die Nachfrage nach Immokrediten ist ungebrochen hoch – das zeigt sich sowohl in den Kreditanfragen über unsere Plattform als auch über das Finanzierungsvolumen“, erklärt Reinhold Baudisch, Finanzexperte und Geschäftsführer von durchblicker. „Im letzten Jahr hat sich das Finanzierungsvolumen um 54 % erhöht, auch im abgelaufenen ersten Quartal haben wir uns gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50 % gesteigert.“

Trendwende: Steigender Fixzinssatz in Sicht

Zugleich bemerken die Expertinnen und Experten von durchblicker erstmals seit längerer Zeit frühe Indikatoren für den Anstieg von Fixzinsen. „Es sieht so aus, als wäre die Phase der Niedrigzinsen langsam aber sicher vorbei. Darauf weisen vor allem die steigenden Swap-Sätze hin, die nach einer jahrelangen Talfahrt seit Anfang des Jahres um immerhin 0,4 % gestiegen sind“, so Baudisch. Der Swapzinssatz gibt Auskunft darüber, zu welchem Preis die Bank den Fixzinssatz am Markt einkaufen kann. Eine Veränderung der Konditionen am Markt bemerkt durchblicker noch nicht, hält aber geringfügige Anpassungen in den nächsten Monaten für realistisch.

Immobilienpreise steigen weiter



Bemerkenswert ist die hohe Nachfrage nach Hypothekarkrediten auch angesichts des hohen aktuellen Preisniveaus bei Immobilien – Tendenz steigend. Die Preise für das Eigenheim sind im letzten Jahr um durchschnittlich 7,6 % gestiegen (vgl. Häuserpreisindex 2021 Statistik Austria). „Das hängt auch mit dem langfristigen Niedrigzinsumfeld zusammen, wodurch Alternativ-Veranlagungen wie Sparbücher, Anleihen oder Wertpapiere im Vergleich zu Immobilieninvestments an Attraktivität eingebüßt haben“, so Baudisch.

Umschulden zahlt sich aus



Doch was raten die Expertinnen und Experten von durchblicker konkret? „Wir sehen aktuell noch historisch günstige Angebote mit langen Fixzinszeiträumen, die variablen Zinssätze sind unverändert. All jenen, die bereits einen Haus- oder Wohnkredit haben, raten wir, diesen nochmal unter die Lupe zu nehmen. Die gestiegenen Immobilienpreise führen nämlich auch zu guten Bewertungen der Bestandsimmobilien. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt zum Umschulden“, so Baudisch.

Und für jene, die sich den Traum vom Eigenheim aktuell erfüllen wollen? Baudisch: „Wir gehen in den nächsten Monaten noch von ähnlich attraktiven Finanzierungsbedingungen aus. Wer das Glück hat, eine leistbare Immobilie zu finden, sollte deshalb zugreifen. Allerdings: Auch geringfügige Zinsänderungen oder -unterschiede haben teils enorme Auswirkungen. Es macht deshalb immer Sinn, Angebote von unterschiedlichen Kreditinstituten einzuholen und nicht das erstbeste Angebot der Hausbank anzunehmen. Der Finanzierungsmarkt ist für Laien oft sehr schwer zu durchblicken. Unabhängige Experten verschaffen schnell Überblick. Das spart neben Geld auch viel Zeit und Nerven.“

